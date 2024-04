TikTok: 12 mesi di tempo per evitare il ban negli USA

Come anticipato due giorni fa, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la versione modificata della proposta di legge, denominata Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, che impone a ByteDance di vendere TikTok entro 12 mesi dall’entrata in vigore. La votazione in Senato è prevista per martedì 23 aprile.

Poche speranze per TikTok

In base alla prima versione del testo, ByteDance doveva vendere TikTok entro 180 giorni. Molti esperti e alcuni senatori avevano evidenziato che una simile scadenza non sarebbe stata rispettata a causa della complessità dell’operazione. Nella versione aggiornata, approvata con 360 voti favorevoli e 58 contrari, la timeline è stata estesa di 90 giorni. Il Presidente degli Stati Uniti potrà inoltre aggiungere altri 90 giorni, se è stato avviato il disinvestimento.

La nuova versione è stata inclusa in un pacchetto di aiuto militari e umanitari per Ucraina, Israele, Gaza e Taiwan per un totale di oltre 95 miliardi di dollari. Considerata l’importanza degli argomenti, il Senato dovrà accelerare la sua discussione. Il senatore democratico Chuck Schumer ha dichiarato che la votazione potrebbe essere fissata per martedì 23 aprile.

In caso di approvazione da parte del Senato, la legge entrerà in vigore entro poche settimane, in quanto il Presidente Biden ha già confermato che firmerà. L’obiettivo dei legislatori è costringere ByteDance a vendere TikTok ad un’azienda statunitense. Se ciò non avverrà, le app dovranno essere rimosse dagli store di Apple e Google (che rischiano sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo). Ovviamente TikTok presenterà ricorso, in quanto ritiene che la legge violi il Primo Emendamento della Costituzione.