DSA: richiesta informazioni dell'UE su TikTok Lite

La Commissione europea ha inviato a TikTok una richiesta di informazioni sulla nuova app TikTok Lite. In base al Digital Services Act (DSA), l’azienda cinese deve fornire i dettagli sulla valutazione dei rischi. Sotto esame è principalmente la funzionalità che permette di guadagnare punti eseguendo alcune attività. L’app è disponibile solo in Francia e Spagna, ma potrebbe arrivare in altri paesi.

TikTok Lite può creare dipendenza

TikTok Lite è indirizzata agli utenti maggiorenni. La verifica dell’età viene effettuata tramite selfie con documento di identità o autorizzazione della carta di credito, ma nessuna delle due opzioni è efficace al 100%. Per questo motivo, la Commissione europea vuole esaminare l’impatto del programma “Task and Reward“.

Quest’ultimo permette di guadagnare punti tramite varie azioni, come la visualizzazione dei video, l’aggiunta di like e la condivisione di inviti agli amici. Dopo aver raggiunto una determinata soglia è possibile riscattare i punti che possono essere convertiti in buoni Amazon, carte regalo via PayPal o monete digitali per pagare i creatori dei contenuti.

Nonostante TikTik Lite sia disponibile solo in Francia e Spagna, la Commissione europea ha chiesto informazioni all’azienda cinese perché la valutazione di rischi deve essere effettuata prima della distribuzione dell’app in Europa, in base al DSA.

La Commissione vuole conoscere se e quali misure sono state implementate per mitigare i rischi sistemici. Il programma “Task and Reward” potrebbe avere un impatto negativo sui minori e in generale sulla salute mentale degli utenti, in quanto causerebbe comportamenti di dipendenza. TikTok ha comunicato che ci sono limiti giornalieri sui premi (equivalenti ad 1 euro) e sulla visualizzazione dei video (dopo 1 ora al giorno non si guadagnano più punti).

L’azienda cinese deve fornire la valutazione dei rischi entro 24 ore e le altre informazioni entro il 26 aprile. La Commissione ha già avviato un’indagine formale nei confronti di TikTok il 19 febbraio, in quanto non sarebbero stati rispettati diversi obblighi previsti dal DSA.