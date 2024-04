TikTok Lite: la nuova applicazione per l'Europa

Mentre oltreoceano il social network si trova a dover fare i conti con il rischio ban, la piattaforma di ByteDance in Europa sta affrontando un problema di natura differente, quello relativo a una crescita che procede con un ritmo inferiore rispetto alle previsioni. Con l’obiettivo di incrementare il volume dei nuovi iscritti e il numero delle interazioni, potrebbe lanciare presto nel nuovo continente una nuova applicazione chiamata TikTok Lite.

L’Europa accoglierà la nuova app TikTok Lite

A riportarlo è stata la redazione del sito The Information, fornendo alcuni dettagli in merito al progetto, sulla base di un documento visionato che descrive l’iniziativa. Stando a quanto trapelato, l’app è al momento nota internamente, durante la fase di sviluppo, con il nome in codice Coin App. Il motivo è presto spiegato: tra le funzionalità integrate, ci sono anche quelle che permettono agli utenti di guadagnare.

Più nello specifico, effettuando azioni come la visualizzazione dei video in streaming o la spedizione agli amici di inviti per spingerli alla creazione di un nuovo account, si otterranno punti che potranno poi essere convertiti in gift card da spendere liberamente o in mance digitali da inviare ai creatori dei contenuti.

In estrema sintesi, l’obiettivo di TikTok Lite è quello di incrementare l’appeal della piattaforma tra gli adulti, dai 18 anni in su. Il target più giovane è già stato raggiunto in modo piuttosto capillare.

Il debutto della nuova applicazione dovrebbe avvenire in un primo momento solo in alcuni paesi europei. Quelli confermati sarebbero Spagna e Francia. Non è dato a sapere se arriverà anche in Italia e con quali tempistiche.

Una precisazione: stando a quanto emerso, dovrebbe trattarsi di un’app diversa rispetta a quella omonima (TikTok Lite) già distribuita in alcuni territori e pensata per i dispositivi più economici, con meno di 2 GB di RAM o che si connettono alle reti 2G o 3G.