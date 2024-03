TikTok: denuncia per violazione della privacy?

Dopo il possibile obbligo di vendita sono in arrivo altre grane per TikTok. Secondo le fonti di Politico, la FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti potrebbe presentare una denuncia contro l’azienda cinese per violazione della privacy e la scarsa protezione dei dati degli utenti.

Denuncia o accordo extragiudiziale

In base alla proposta approvata dalla Camera dei Rappresentanti, ByteDance deve vendere TikTok entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, in quanto rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. In caso contrario, il social network verrà bandito dagli Stati Uniti e l’app dovrà essere rimossa dagli store di Apple e Google.

L’indagine della FTC non è correlata alla vendita, ma le argomentazioni sono simili. La commissione accusa TikTok di non aver informato gli utenti statunitensi che individui in Cina possono accedere ai loro dati. L’azienda cinese avrebbe inoltre violato la privacy dei minori, ovvero il Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

Nell’eventuale denuncia potrebbero esserci riferimenti all’accordo sottoscritto nel 2019. TikTok ha accettato di pagare 5,7 milioni di dollari per aver raccolto i dati personali dei minori con l’app Musical.ly, successivamente diventata TikTok. La FTC ritiene probabilmente che l’accordo non sia stato rispettato.

Non è stato ancora deciso se verrà presentata una denuncia o si cercherà un nuovo accordo extragiudiziale. Il COPPA prevede multe fino a 50.000 dollari per singola violazione. Considerato il numero elevato di minori che usa il social network, la sanzione potrebbe ammontare a diversi miliardi di dollari. A metà settembre 2023, TikTok ha ricevuto una multa di 345 milioni di euro dalla Data Protection Commission (DPC) dell’Irlanda.