Usa la foto di un neonato malato: medico multato dal Garante

Non si può pubblicare la foto di un malato senza prima aver ottenuto il suo consenso, nemmeno se la finalità è quella della ricerca medico scientifica, a meno che prima non sia stata resa anonima. Lo ha ribadito il Garante Privacy, sanzionando una professionista che lo ha fatto, includendo nella presentazione di uno studio l’immagine di un neonato affetto da una grave malattia (sindrome di Marfan) poi deceduto.

Un medico può usare la foto di un malato?

Al di là dell’entità della multa (5.000 euro), è il principio che conta. Sul fatto che il problema sia stato fino a oggi sottovalutato ci sono pochi dubbi. La stessa ricerca che ha portato alla sanzione è stata ripresa e pubblicata dal sito ufficiale della Società Italiana di Pediatria. L’intervento dell’autorità si è registrato solo dopo la segnalazione giunta dalla madre del bambino, che ha scoperto online la foto di suo figlio, scattata mentre era in una culla d’ospedale. Inoltre, sono state rivelate parecchie informazioni relative alla storia clinica della famiglia.

Il medico non si è preoccupato di rendere l’immagine anonima, né di chiedere il consenso dei genitori prima di utilizzarla, una pratica ritenuta lesiva della dignità.

Nel caso specifico, il medico avrebbe quindi dovuto acquisire il consenso dei genitori e poi sottoporre i dati a tecniche di pseudonimizzazione, nel rispetto della dignità del neonato, oppure anonimizzare i dati del minore.

Nel testo del provvedimento si legge che, alla data della segnalazione, la locandina non era più accessibile online, nonostante con una ricerca su Google o Bing si riuscisse a trovarla tra i risultati restituiti, accompagnata da una miniatura dell’immagine. Inoltre, la dottoressa si è attivata prontamente per richiedere la rimozione delle immagini dal web, non risultano precedenti violazioni a suo carico e ha collaborato pienamente durante il procedimento.