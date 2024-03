TikTok: vendita sollecitata dalla Casa Bianca

Il Presidente Joe Biden ha già detto che firmerà la legge in caso di approvazione definitiva. Ieri è stato ribadito il supporto da parte della Casa Bianca durante un’intervista rilasciata alla ABC dal consigliere per la sicurezza nazionale. Il Senato non ha però fissato una data per discutere la vendita di TikTok che, secondo molti esperti, non potrà comunque avvenire entro 180 giorni.

Difficile approvazione e vendita in tempi rapidi

La proposta di legge, denominata Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, è stata approvata all’unanimità dalla Commissione Energia e Commercio della Camera dei Rappresentanti e a maggioranza da quest’ultima in meno di una settimana. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca ha confermato il supporto per la legge da parte dell’amministrazione Biden.

Durante un’intervista alla ABC, John Kirby ha sottolineato che il governo non vuole il ban di TikTok, ma solo togliere il controllo del social network dalle mani di ByteDance (tramite una vendita), in quanto l’azienda avrebbe uno stretto legame con il Partito Comunista Cinese, al quale verrebbero inviati i dati degli utenti statunitensi. Ciò rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale.

Il CEO di TikTok (Shou Zi Chew) ha nuovamente dichiarato che non c’è nessun controllo da parte del governo cinese. L’intelligence statunitense non ha trovato nessuna prova che confermi le accuse dei politici. L’eventuale ban danneggerà gli utenti (creatori e PMI) e darà più potere agli altri social network (come aveva evidenziato Donald Trump).

Il destino della legge è ora nelle mani del Senato. Il leader della maggioranza democratica (Chuck Schumer), che decide le leggi da votare, non ha ancora fissato una data. Inoltre dovrebbe essere scritta un’analoga proposta. Nel frattempo sono già arrivate centinaia di email e telefonate di utenti che chiedono di non approvare la legge.

Molti esperti hanno evidenziato che vendere TikTok entro 180 giorni è praticamente impossibile per motivi tecnici, finanziari e geopolitici. Il primo problema è trovare un acquirente (uno potrebbe essere Bobby Kotick, ex CEO di Activision Blizzard). La valutazione di TikTok è circa 100 miliardi di dollari.

È inoltre necessario ricevere il via libera dalle autorità antitrust e la vendita dell’algoritmo dei suggerimenti richiede il permesso del governo cinese. Se la scadenza rimarrà invariata, in caso di approvazione definitiva della legge, TikTok verrà sicuramente bandita e l’app dovrà essere eliminata dagli store di Apple e Google.