Ultimatum degli Stati Uniti a TikTok: vendita o ban

La Commissione Energia e Commercio della Camera dei rappresentanti ha approvato all’unanimità la proposta di legge che impone a ByteDance di vendere TikTok entro 180 giorni. In caso contrario, l’app verrà rimossa dagli store di Apple e Google. La software house cinese ha invitato gli utenti statunitensi a protestare tramite telefonate ai legislatori.

La proposta di legge “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act” è bipartisan, quindi entrambi gli schieramenti chiedono la vendita di TikTok perché ByteDance è un’azienda controllata dal governo cinese e quindi il social network rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Se il disinvestimento non avverrà entro 180 giorni, l’app dovrà essere rimossa dagli store di Apple e Google.

Prima della votazione di ieri, TikTok ha mostrato una schermata nell’app per informare gli utenti sul possibile ban negli Stati Uniti, invitandoli a telefonare per manifestare il proprio dissenso. Lo staff del Congresso è stato quindi inondato da migliaia di telefonate. Un utente ha minacciato di suicidarsi, se il social network verrà bandito. Molti hanno dichiarato che sono praticamente dipendenti dall’app, in quanto la usano tutto il giorno.

Nonostante le proteste, la Commissione Energia e Commercio ha approvato la proposta di legge all’unanimità. Facendo riferimento all’avviso mostrato nell’app, la Presidente ha evidenziato che il Partito Comunista Cinese può usare TikTok per manipolare milioni di persone.

Uno dei due firmatari ha sottolineato che non si tratta di ban. L’obiettivo è obbligare ByteDance a vendere TikTok per proteggere utenti e aziende statunitensi. La software house cinese ha pubblicato su X le parole pronunciate da alcuni legislatori che confermano l’intenzione di bandire il social network. Questa è la dichiarazione ufficiale rilasciata dopo la votazione:

Our statement on today's Committee vote: "This legislation has a predetermined outcome: a total ban of TikTok in the United States. The government is attempting to strip 170 million Americans of their Constitutional right to free expression. This will damage millions of…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) March 7, 2024