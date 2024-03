LinkedIn copia TikTok: al via i video brevi

LinkedIn sta testando un nuovo feed video di breve durata, simile a quello di TikTok, come confermato da TechCrunch. Il social professionale si aggiunge così alle numerose app che si sono ispirate ai video in formato breve resi popolare da TikTok, come Instagram, YouTube, Snapchat e Netflix.

Il nuovo feed di LinkedIn

Il nuovo feed è stato scoperto per la prima volta da Austin Null, direttore della strategia di McKinney, un’agenzia di influencer. Null ha condiviso una breve dimostrazione del nuovo feed su LinkedIn. Questo si trova nella barra di navigazione dell’app, in una nuova scheda denominata “Video”. Toccando il nuovo pulsante Video, si accede a un feed verticale di brevi video che si possono scorrere. È possibile mettere “Mi piace” a un video, lasciare un commento o condividerlo con altri. L’azienda non ha fornito dettagli su come il feed determina quali video mostrare agli utenti.

Il nuovo feed è simile ai feed verticali di video di breve formato presenti in altre app. Tuttavia, mentre questi feed includono una varietà di contenuti (cose divertenti, ricette di cucina, ecc.) il feed di LinkedIn è chiaramente incentrato sulle carriere e sulla professionalità. Sebbene sia sempre stato possibile pubblicare video su LinkedIn, il nuovo feed dedicato è stato progettato per aumentare l’interazione e la scoperta della piattaforma, presentando video di dimensioni ridotte che le persone possono scorrere rapidamente.

LinkedIn (di proprietà di Microsoft), afferma che i video stanno diventando uno dei formati preferiti per apprendere da professionisti ed esperti. Per questo motivo, sta testando un nuovo modo per consentire la scoperta di video pertinenti. La funzione è attualmente in fase di test iniziale, quindi la maggior parte delle persone non avrà ancora accesso.

Opportunità per i creatori

Il lancio del nuovo feed video brevi su LinkedIn avviene in un momento in cui molti creator hanno costruito una solida base di follower su TikTok pubblicando contenuti su temi come la crescita professionale, la ricerca del lavoro e lo sviluppo della carriera. Questa novità potrebbe offrire a tali creator un’ulteriore piattaforma per condividere i propri video e potenzialmente raggiungere un pubblico più ampio.

In futuro, è possibile che LinkedIn monetizzi questo feed per incentivare i creator a pubblicare i loro contenuti. Nonostante le opportunità per i creator, alcuni utenti di LinkedIn potrebbero non apprezzare questa novità, sentendosi inondati dai numerosi feed video brevi già presenti sulle app più popolari.