Facebook sfida TikTok con un nuovo player video verticale

Facebook ha recentemente introdotto un nuovo player video a tutto schermo, pensato per offrire un’esperienza di visione più coerente e coinvolgente per tutti i tipi di contenuti video, dai Reel ai video più lunghi e persino ai contenuti Live. Questo aggiornamento, inizialmente lanciato negli Stati Uniti e in Canada, vuole semplificare la fruizione e la condivisione dei video sulla piattaforma.

Priorità al formato verticale e consigli personalizzati

Una delle principali caratteristiche del nuovo player è la visualizzazione predefinita dei video in modalità verticale, in linea con le tendenze di consumo dei contenuti su dispositivi mobili. Inoltre, Facebook potrà suggerire il video più pertinente da guardare successivamente, indipendentemente dalla sua durata o tipologia. Questa funzionalità potrebbe influenzare significativamente metriche chiave per creatori e inserzionisti, come il tempo di visione, le visualizzazioni e la portata.

L’introduzione di suggerimenti migliorati, che appariranno anche al di fuori del player nel Feed e nella scheda Video, consente a Facebook di competere in modo più efficace con altre popolari piattaforme video basate su algoritmi, come YouTube e TikTok. Consigliando il prossimo video più rilevante da guardare e integrando i vari formati video in un’esperienza coerente, Facebook punta ad incrementare le visualizzazioni, i clic e di conseguenza i ricavi pubblicitari.

Il player aggiornato offre anche nuovi controlli, come una modalità a schermo intero per i video orizzontali e un cursore per navigare nei video più lunghi. Gli utenti potranno accedere ad altre opzioni, come la pausa e il salto avanti o indietro di 10 secondi, semplicemente toccando il video.

Distribuzione graduale e impatto sulla generazione Z

Il nuovo player verrà inizialmente distribuito su dispositivi iOS e Android negli Stati Uniti e in Canada, per poi espandersi a livello globale nei mesi successivi. Questa migliore esperienza di riproduzione video potrebbe aiutare Facebook a catturare l’attenzione di un pubblico più giovane, in particolare della generazione Z, che negli ultimi anni ha mostrato un calo di interesse per la piattaforma.

Tuttavia, recenti segnali indicano che i giovani stanno riscoprendo Facebook, come dimostrato dall’aumento del 13% dei “poke” nell’ultimo mese e dall’interesse per il Marketplace.

In un momento in cui i legislatori statunitensi stanno valutando un possibile divieto di TikTok, il tempismo del cambiamento del player video di Facebook potrebbe rivelarsi strategico per aumentare il consumo di video sulla piattaforma.