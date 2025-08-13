Microsoft sposta il tasto Invia su Outlook per ridurre gli errori

Quante volte sarà capitato di premere “Invia” per sbaglio, magari mentre si stava ancora scrivendo la mail? Succede più spesso di quanto si pensi. E Microsoft lo sa bene.

Microsoft Outlook su Android e iOS: il tasto Invia si sposta in alto

Prepariamoci, perché a settembre Outlook ci confonderà le idee (ma per il nostro bene). Quel benedetto tasto Invia, che per anni abbiamo trovato in basso, Puff, sparirà. Sarà spostato dalla parte inferiore della schermata di composizione, in alto, nella barra dell’intestazione. In questo modo, Microsoft spera di ridurre gli invii accidentali.

Il problema in realtà è noto da parecchio. La parte inferiore della schermata di composizione è spesso affollata da opzioni, allegati, emoji, formattazioni. In mezzo a tutto questo caos, è facile premere il tasto “Invia” per errore. Capita soprattutto sui dispositivi mobili, dove lo spazio è limitato e i tocchi sono meno precisi.

Spostando il tasto in alto, lontano dal caos della toolbar, l’utente è costretto a fare un gesto più intenzionale e in modo meno frettoloso.

Quando arriva il nuovo tasto di invio e su quali dispositivi?

La modifica è già stata inserita nella tabella di marcia ufficiale di Microsoft 365 (ID 499900). Sarà distribuita a partire da settembre 2025. Per ora, l’aggiornamento riguarda solo le app Outlook su Android e iOS. Probabilmente, verrà esteso anche ad altre piattaforme in futuro, se il feedback sarà positivo.

Ok, non è che sia proprio una rivoluzione. Diciamo che Microsoft ha finalmente ascoltato quello che gli utenti chiedevano da un sacco di tempo.