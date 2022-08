Impara le lingue con Mondly: bastano 10 minuti

Quando si viaggia all’estero, saper parlare inglese può rivelarsi di grande aiuto per il buon proseguimento della vacanza. Se anche tu quest’anno hai deciso di passare le ferie oltre i confini nazionali, ma vorresti imparare (o migliorare) il tuo inglese, puoi sempre provare con un’app: comoda, tascabile e soprattutto non impegnativa. Ne esistono a bizzeffe, da quelle gratuite a quelle più famose, ma sono poche quelle che ti garantiscono i migliori risultati in poco tempo.

Tra queste c’è Mondly che – con oltre 100 milioni di utenti – è una tra le applicazioni più amate e utilizzate, tanto da aver vinto diversi premi e riconoscimenti nella sua “carriera”. Il motivo? È semplice: grazie al suo metodo di apprendimento innovativo, Mondly è in grado di combinare esercizi di conversazione con il riconoscimento vocale e le lezioni in realtà aumentata. Davvero avanzato per una “semplice” app.

Mondly: i benefici dietro alla scienza neurale

Pur mantenendo un profilo leggero, dietro al “metodo Mondly” si cela una solida scienza neurale fatta di strategie di gamification, unite a tecnologie avanzate e un sistema di ripetizione unico. Il risultato è un percorso di apprendimento rapido e assolutamente efficace. Tra le sue funzionalità esclusiva c’è anche l’innovativa esperienza VR, che permette all’utente di allenare le proprie competenze facendolo virtualmente prendere parte a dialoghi ispirati a situazioni reali.

Con Mondly puoi stare sicuro: tutte le figure professioniste che collaborano sono madrelingua e non c’è il rischio di incontrare pronunce o toni sbagliati. Le lingue disponibili sono ben 41. Immancabile l’inglese, ma avrai l’occasione di scoprire anche lingue meno conosciute o complesse, come il giapponese, il cinese o l’arabo. Grazie agli argomenti pratici proposti, conversazioni reali e lezioni giornaliere, bastano soltanto 10 minuti al giorno per imparare una nuova lingua.

Approfitta della promozione e ottieni l’accesso a vita a tutte le 41 lingue Mondly risparmiando ben il 95% di sconto rispetto al prezzo originale. L’acquisto è infatti da intendersi una tantum: avrai sempre accesso a tutti i contenuti e aggiornamenti futuri senza alcun limite, né costi nascosti aggiuntivi.

