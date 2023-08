Impara l'inglese a tuo ritmo con British Council: 30% di sconto

Imparare una nuova lingua non è mai facile, soprattutto l’inglese. Per chi lavora, seguire corsi a tempo pieno potrebbe risultare piuttosto impegnativo: per questo motivo British Council, una vera e propria istituzione in questo ambito, ha lanciato i corsi online di self-study che ti permettono di imparare l’inglese a tuo ritmo con piccoli esercizi. Un’ottima opportunità che si riflette anche nel prezzo: soltanto 4,90 euro per il primo mese, grazie allo sconto del 30%.

Flessibilità per imparare a tuo ritmo

Con i corsi self-study di British Council, avrai a disposizione centinaia di esercizi creati da esperti della lingua inglese che ti permetteranno di raggiungere i tuoi obiettivi rapidamente e nel modo corretto, allenandoti nel parlato, nell’ascolto, nella lettura e nella scrittura. Questo corso ti offre una flessibilità completa, perché ti permette di studiare quando vuoi e a tuo ritmo.

In poche parole, British Council ti fornisce un’ampia gamma di materiali didattici di alta qualità a cui attingere. Seguendo man mano i temi proposti, guadagnerai un badge digitale e un certificato a ogni completamento. Così potrai tenere traccia più facilmente dei tuoi progressi. Se gli esercizi non sono sufficienti, potrai aggiungere lezioni online con insegnanti e fare pratica con altri studenti come te.

L’abbonamento proposto, infatti, include webinar Live25: queste sessioni, tenute da insegnanti esperti, ti aiuteranno a scrivere e parlare in inglese con maggiore precisione per farti acquisire maggiore sicurezza con questa affascinante e dinamica lingua. Con un abbonamento Self-Study attivo, puoi partecipare a quattro sessioni live al mese.

Iscriversi al corso di Self-Study proposto da British Council è semplicissimo e, grazie alla promozione attiva, anche piuttosto conveniente. Il prezzo, infatti, è di soli 4,90 euro per il primo mese (anziché 7), grazie allo sconto esclusivo del 30%. Una volta inseriti nell’apposita pagina i dati di contatto e pagamento, riceverai un’e-mail di conferma che sancirà l’inizio del tuo nuovo abbonamento mensile.

Il tuo pacchetto Self-Study include l‘accesso a esercizi online premium da svolgere quando e come vuoi, oltre a quattro sessioni Live25 al mese. Il corso è disponibile ai livelli del QCER: Elementare (Livello A1), Pre-Intermedio (Livello A2), Intermedio (Livello B1), Intermedio superiore (Livello B2) e Avanzato (Livello C1). Se non sei sicuro del tuo attuale livello, British Council ti darà l’opportunità di effettuare un test gratuito.

