Impara tutte le lingue che vuoi con il piano a vita di Mondly (-96%)

L’offerta per il nuovo anno di Mondly sta volgendo al termine. C’è tempo fino alla mezzanotte di domani per acquistare il piano a vita a 89,99 euro invece di 1.999,99 euro, approfittando del maxi sconto del 96%. Il pacchetto include la possibilità di imparare fino a 41 lingue straniere, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, cinese, giapponese, arabo, turco, coreano, ecc.

Mondly vanta numerosi riconoscimenti, tra cui App dell’Anno e Migliore nuova app secondo Facebook e Apple. Alla base del suo successo la rivoluzione portata nell’apprendimento delle lingue straniere online, grazie a idee innovative e un metodo di studio efficace.

Il piano a vita di Mondly in sconto del 96% sul sito ufficiale

Con il piano Lifetime di Mondly è possibile imparare fino a 41 lingue straniere con un unico pagamento di 89,99 euro. Le principali lingue disponibili sono le seguenti: inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, giapponse, coreano, cinese, turco, arabo, persiano, ebraico, portoghese, catalano, olandese e svedese.

Le lezioni si basano su una solida scienza neurale, a cui si aggiungono tecnologie avanzate attraverso cui gli utenti riescono a parlare nuove lingue più velocemente degli altri. Mondly si differenzia rispetto alle altre app concorrenti per spostare il proprio focus sulle frasi, e non sulle singole parole. Questo approccio innovativo consente ai suoi studenti di memorizzare le parole più usate in poco tempo e prendere così parte a conversazioni reali fin da subito.

Un altro punto di forza della piattaforma è la stretta collaborazione con madrelingua professionisti. Il loro aiuto permette agli utenti che scelgono Mondly di avere accenti naturali e pronunce impeccabili.

L’accesso a vita di Mondly è in offerta a soli 89,99 euro sul sito ufficiale. La promozione scade alla mezzanotte di domenica 14 gennaio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.