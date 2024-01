2024, buoni propositi: impara una lingua con Mondly

Premiata in passato come app dell’anno da Facebook e come migliore nuova app da Apple, Mondly è un metodo efficace per imparare una nuova lingua. Grazie all’offerta Premium è ancora più divertente, veloce e facile. Oggi è in sconto del 96% se si sceglie l’accesso a vita. L’utilizzo può avvenire su computer tramite la Web app, su smartphone e tablet Android, iOS ed è disponibile anche la versione AppGallery per device Huawei.

Mondly: impara una nuova lingua, è facile

Il sistema è pensato in modo da combinare esercizi incentrati sulla conversazione con un chatbot dotato di riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata, così da poter arrivare al livello di un madrelingua senza troppa fatica, supportati da un percorso ben collaudato. Sono ben 41 le lingue presenti: non ci sono solo l’inglese, lo spagnolo, il francese e il tedesco, ma anche il russo, il giapponese, il coreano, il cinese, il turco, l’arabo, l’ebraico, il portoghese, il catalano, il latino, l’olandese, il norvegese, il finlandese, lo svedese, il lettone, il lituano, il greco e molte altre ancora. L’elenco completo è consultabile sulle pagine del sito ufficiale.

È possibile attivare l’abbonamento Premium con prezzi a partire da soli 9,99 euro se si sceglie la formula mensile. In alternativa è possibile risparmiare con il piano annuale e ancora di più con quello che garantisce l’accesso a vita, beneficiando in questo momento di uno sconto del 96%, come riportato nell’immagine qui sopra.

Chiudiamo segnalando che oltre 110 milioni di utenti hanno già scelto questo metodo e il loro numero è in costante aumento. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata, dove è possibile consultare tutti i dettagli. La migliore sintesi di quanto offerto è rappresentato dallo slogan scelto: Con Mondly potrai imparare una nuova lingua non perché devi, ma perché è talmente divertente che vorrai farlo .

