Impara una nuova lingua con Babbel: 50% di sconto sul piano a vita

Imparare una nuova lingua è uno dei propositi più ricorrenti tra le persone, in particolare quelle più giovani, che hanno il desiderio di conoscere una lingua straniera per aprirsi a nuova possibilità nel mondo del lavoro. Il più delle volte però rimane solo un proposito, per colpa dei tanti altri impegni e della forza di volontà che viene un po’ meno dopo la fine delle feste.

Esiste però una soluzione, e si chiama Babbel, una delle piattaforme per l’apprendimento delle lingue di maggiore successo a livello internazionale. Grazie a Babbel si può imparare una nuova lingua con la massima flessibilità possibile, attraverso un piano di studio personalizzato sia in base alle proprie abilità che gli impegni durante il giorno. Segnaliamo inoltre che in queste ore il piano a vita è in offerta a 299,99 euro invece di 599,99 euro, per effetto del 50% di sconto.

Imparare una nuova lingua con il piano a vita di Babbel

Il metodo di studio di Babbel si basa su brevi lezioni incentrate su corsi di lingua dal vivo e conversazioni reali, con la partecipazione attiva di insegnanti certificati. Al termine dei corsi sviluppati da un team di esperti, gli studenti dell’app Babbel imparano a parlare in maniera corretta e fluida la lingua desiderata, riuscendo a dialogare senza difficoltà nella vita di tutti i giorni.

Tra le attività incluse all’interno dell’app vi sono lezioni, giochi, podcast e altro ancora, che consentono di approfondire ulteriormente la conoscenza della nuova cultura.

Il piano a vita di Babbel è in promo a soli 299,99 euro sul sito ufficiale. La promozione, che permette di risparmiare 300 euro sul prezzo di listino, non durerà a lungo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.