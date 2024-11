Impara una nuova lingua: Mondly (a vita) sfiora il 100% di sconto

Impara nuove lingue, a prezzi da Black Friday. Con Mondly, una tra le più grandi e importanti piattaforme di apprendimento, ha lanciato una promozione che prevede uno sconto del 96% per acquistare Mondly Premium, il piano a vita che ti consente di accedere a tutti i suoi vantaggi (incluse ben 41 lingue) senza abbonamenti, ma con un unico pagamento di 89,99 euro (invece di 1999,99).

Perché scegliere Mondly per imparare una nuova lingua?

Mondly ha rivoluzionato il modo di apprendere le lingue. Come? Combinando le tecnologie più avanzate con una solida base scientifica. La sua metodologia si basa su strategie di gamification e sull’uso di tecnologie all’avanguardia, come il riconoscimento vocale e la realtà aumentata, rendendo l’apprendimento divertente, efficace e soprattutto veloce.

Tra i vantaggi di Mondly Premium, segnaliamo:

Accesso illimitato a 41 lingue diverse: dal giapponese all’afrikaans, dal cinese al portoghese

La nuova offerta limitata, in occasione del Black Friday, ti permette di accedere a vita a Mondly Premium con uno sconto senza precedenti del 96%. Consideralo come un investimento che non solo ti farà risparmiare (il piano, infatti, è a vita e avrei accesso per sempre ai contenuti dell’app dopo l’acquisto), ma ti darà anche l’opportunità di espandere le tue conoscenze linguistiche e migliorare le tue prospettive personali e professionali.