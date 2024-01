Impara velocemente una lingua con Babbel: sconti fino al 60%

Oggi imparare una nuova lingua è più facile con Babbel. L’offerta innovativa proposta da Babbel è una soluzione per chi cerca un metodo flessibile e efficace per conoscere nuove lingue. Con sconti fino al 60% su abbonamenti variabili, Babbel si adatta perfettamente alle diverse esigenze di ogni persona.

Vantaggi e punti di forza di Babbel

Babbel si distingue nel panorama dell’apprendimento linguistico online per la sua capacità di personalizzazione. Che tu scelga un abbonamento di 6 mesi, 12 mesi o l’opzione Lifetime (accesso illimitato per sempre), hai la libertà di imparare con il tuo ritmo. La Babbel App è progettata per avere un’interfaccia semplice e intuitiva. Offre corsi basati su dialoghi realistici e situazioni quotidiane, rendendo l’apprendimento non solo efficace ma anche piacevole. Mentre con Babbel Live, l’esperienza si arricchisce grazie a lezioni interattive con insegnanti qualificati, perfette per chi cerca un approccio più umano e diretto.

L’efficacia di Babbel è testimoniata da oltre 10 milioni di abbonamenti venduti e un impressionante 92% di utenti che hanno migliorato le loro capacità linguistiche in soli 2 mesi. Questi numeri parlano da soli, dimostrando come Babbel non sia solo un’app, ma un vero e proprio partner nell’apprendimento linguistico.

I costi

Per quanto riguarda le tariffe di Babbel al momento segnaliamo uno sconto del 50% sull’abbonamento annuale, nel dettaglio 5,99 euro al mese per lezioni, giochi e podcast in una lingua. Mentre lo sconto del 60% è riservato all’abbonamento Lifetime, proposto a 239,99 euro. Con questa configurazione le lingue che è possibile imparare arrivano a 14. Per conoscere l’offerta completa di Babbel clicca qui.

Non ci sono più scuse per imparare una nuova lingua. Unisciti a milioni di persone che utilizzano Babbel. Il suo sistema di apprendimento è moderno, efficace e personalizzato, ma soprattutto porta a dei risultati concreti. Scopri oggi stesso l’offerta Babbel e inizia lo studio di una nuova lingua.

