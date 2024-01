Imparare 41 lingue senza abbonamento? Puoi con Mondly: 95% di sconto

Come imparare le lingue in modo semplice e veloce? Lascia perdere i corsi gratuiti e affidati a una piattaforma che sa quello che fa. Mondly, pluripremiata app con oltre 110 milioni di download, offre uno sconto del 95% sul piano Premium a vita, che ti consentirà di accedere a tutte le 41 lingue, alle risorse e agli aggiornamenti con un unico pagamento, senza abbonamenti o costi nascosti.

L’approccio rivoluzionario di Mondly

Mondly combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Questo innovativo approccio ti permette di parlare nuove lingue come un madrelingua, arricchendo la tua esperienza linguistica in modi che non avresti mai immaginato.

A ciò si aggiunge l’accesso gratuito ad alcune interessanti risorse, tra cui Mondly Kids per i più piccoli, Mondly AR per imparare attraverso la Realtà Aumentata, test dei progressi, contenuti Pearson e altro ancora. In poche parole, un pacchetto completo per soddisfare tutte le tue esigenze linguistiche.

L’app rende l’apprendimento divertente, così che Mondly diventi un alleato e non un semplice dovere. Ecco alcuni tra i vantaggi e metodi che incontrerai con Mondly:

Focalizzati sulle frasi , non sulle singole parole: concentrandoti su frasi di uso comune, memorizzerai le parole più utilizzate, formerai frasi e parteciperai immediatamente alle conversazioni

, non sulle singole parole: concentrandoti su frasi di uso comune, memorizzerai le parole più utilizzate, formerai frasi e parteciperai immediatamente alle conversazioni Ascolta i madrelingua : Mondly collabora con madrelingua professionisti per garantire pronunce impeccabili e accenti naturali

: Mondly collabora con madrelingua professionisti per garantire pronunce impeccabili e accenti naturali Esercitati in conversazioni reali : grazie a un Chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata, potrai esercitarti in situazioni reali

: grazie a un Chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata, potrai esercitarti in situazioni reali Memorizza le informazioni usando un sistema di ripetizione unico: Mondly utilizza intervalli per la ripetizione collaudati ed efficaci che accelerano il tuo apprendimento

usando un sistema di ripetizione unico: Mondly utilizza intervalli per la ripetizione collaudati ed efficaci che accelerano il tuo apprendimento A differenza di molte altre app linguistiche, Mondly ti permette di seguire le lezioni in una qualsiasi delle 41 lingue disponibili

Questa è l’occasione per fare il salto di qualità e imparare finalmente una nuova lingua: ottieni l’accesso illimitato a tutti i contenuti Mondly Premium a soli 99,99 euro anziché 1999,99: uno sconto pari al 95%, disponibile soltanto per un periodo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.