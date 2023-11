Imparare le lingue costa meno: sconto Black Friday del 95% su Mondly

Questo Black Friday, preparati a fare l’affare della tua vita con l’offerta esclusiva di Mondly. L’app premiata come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple, con oltre 110 milioni di download, ti offre un’opportunità unica: imparare ben 41 lingue a vita per soli 99,99 euro invece di 1999,99, con uno sconto del 95%.

Impara in modo divertente e veloce

Mondly ha rivoluzionato l’apprendimento delle lingue con un approccio innovativo e divertente. Utilizzando una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, l’app ti offre apprendimento completo. Grazie a strategie di gamification e avanzate tecnologie di apprendimento, imparerai nuove lingue velocemente e in modo efficace, trasformando un’esperienza solitamente noiosa in un divertente viaggio linguistico.

Con la collaborazione di professionisti madrelingua, Mondly garantisce pronunce impeccabili e accenti naturali, rendendo il tuo apprendimento autentico e realistico. E grazie a un Chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata, potrai mettere in pratica le tue abilità linguistiche in situazioni reali.

Con Mondly ti focalizzi sulle frasi, non sulle singole parole: inizia a memorizzare le più utilizzate, forma frasi e partecipa a conversazioni in poco tempo. Questo perché la piattaforma utilizza un sistema di ripetizione collaudato ed efficace che ti aiuta a memorizzare le informazioni in modo duraturo. A differenza di altre app linguistiche, Mondly ti permette di imparare da una qualsiasi delle 41 lingue disponibili, garantendoti un apprendimento più naturale e efficace.

Con 110 milioni di utenti in costante crescita, Mondly ha dimostrato di essere la scelta preferita a livello mondiale. L’offerta esclusiva Black Friday ti consente di accedere a tutte le 41 lingue a vita con un unico acquisto di 99,99 euro invece di 1999,99. Non farti sfuggire questa imperdibile occasione di investire nel tuo futuro linguistico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.