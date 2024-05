Jack Dorsey lascia il consiglio di amministrazione di Bluesky

Jack Dorsey, il finanziatore più influente di Bluesky, ha recentemente annunciato la sua uscita dal consiglio di amministrazione dell’azienda. La notizia è emersa in seguito a un post su X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter, in cui Dorsey parlava delle sovvenzioni per i protocolli aperti della sua iniziativa filantropica Start Small.

@jack you still on the bsky board? — Jack (@jglypt) May 4, 2024

Una risposta laconica e una partenza silenziosa

Quando un utente ha chiesto a Dorsey se fosse ancora nel consiglio di amministrazione di Bluesky, la sua risposta è stata un secco “no”. Nonostante le numerose richieste di spiegazioni, Dorsey non ha fornito ulteriori dettagli sul suo addio. Inizialmente, le FAQ aziendali di Bluesky lo identificavano ancora come membro del consiglio, ma in seguito l’azienda ha pubblicato una dichiarazione ufficiale.

Bluesky ringrazia Dorsey e cerca un nuovo membro del consiglio

Nella dichiarazione, Bluesky ha espresso la sua sincera gratitudine a Jack Dorsey per il suo contributo nel finanziare e avviare il progetto. L’azienda ha sottolineato il suo successo come social network open source basato su atproto, il protocollo decentralizzato sviluppato internamente.

Con la partenza di Dorsey, Bluesky è alla ricerca di un nuovo membro del consiglio di amministrazione che condivida l’impegno dell’azienda nel costruire un social network che metta le persone al centro dell’esperienza. L’azienda ha anche promesso ulteriori novità in arrivo.

Bluesky è stato annunciato per la prima volta da Dorsey nel 2019, quando era ancora CEO di Twitter. All’epoca, aveva dichiarato che Twitter (ora X) stava finanziando un piccolo team indipendente per sviluppare uno standard aperto e decentralizzato per i social media. Da allora, Bluesky è diventata una società indipendente di pubblica utilità, guidata dall’amministratore delegato Jay Graber e sostenuta da investitori di venture capital. La piattaforma è stata aperta al pubblico nel febbraio di quest’anno.

Dorsey attivo su X

Sembra che Dorsey abbia cancellato il suo account Bluesky già l’anno scorso, anche se all’epoca la sua partenza è stata confermata solo da pochi post sui social media. Nonostante ciò, è rimasto la figura più prominente associata al progetto fino ad oggi.

Nel frattempo, Dorsey ha avuto un fine settimana movimentato su X, commentando la lite tra Drake e Kendrick Lamar, unfollowando quasi tutti gli altri account e postando un messaggio in cui invita gli utenti a non affidarsi alle aziende per garantire i propri diritti, ma a difenderli autonomamente utilizzando la “tecnologia della libertà”.