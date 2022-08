Imparare l'inglese (e altre lingue) con la realtà aumentata

Dimenticate libri di testo o appunti: imparare l’inglese (e altre lingue) immergendosi nella realtà aumentata è possibile, grazie a Mondly. Non a caso è stata premiata sia come “App of the Year” da Facebook che come “Best of 2019” dall’Apple App Store di cui è – più recentemente – comparsa nella classifica delle 10 app più istruttive al mondo. Sono ben 41 le lingue che si possono imparare sfruttando questa tecnologia, dai classici inglese e francese a quelle più complesse come arabo o giapponese. Ma come funziona l’apprendimento tramite AR?

Mondly AR: come funziona?

Mondly AR è un assistente virtuale per l’apprendimento delle lingue, disponibile in qualsiasi momento. Il nostro telefonino diventerà una sorta di finestra su questo mondo virtuale in cui è possibile esplorare, scoprire e interagire con tutto ciò che ci troveremo di fronte. Imparando, al tempo stesso, una nuova lingua. Insomma: è come se il mondo intero fosse una classe che (virtualmente) ci permette di scoprire oggetti, animali e praticare conversazioni di vita vera attraverso un semplice schermo.

L’esperienza con chatbot di Mondly è infatti piuttosto suggestiva, più simile che mai a una vera e propria conversazione sui più svariati argomenti. Ogni “chiacchierata” è un passo in avanti per assimilare pronuncia e fluidità impeccabili. Il percorso completo di apprendimento di una lingua, infatti, dovrebbe permetterti non solo di imparare ma anche di esercitarsi. E Mondly offre proprio questo, grazie alla più recente tecnologia di riconoscimento vocale. L’assistente virtuale sarà così in grado di ascoltare, comprendere e rispondere a ciò che gli dirai, fornendo un feedback immediato sulla tua pronuncia.

Lezioni interattive visive, possibili grazie alla realtà aumentata, unite a conversazioni reali e a carattere adattivo sono la chiave vincente di Mondly AR, per un’esperienza di apprendimento linguistico completa, semplice da utilizzare e accessibile in qualsiasi momento. La funzione a realtà aumentata è disponibile nell’accesso a vita dell’applicazione Mondly, in promozione per un periodo di tempo limitato al prezzo scontato di 89,99 euro anziché 1999,99. A questo prezzo otterrai l’accesso a vita a tutte le 41 lingue di Mondly, nonché a tutti i suoi strumenti di apprendimento avanzati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.