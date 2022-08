Imparare lo sviluppo web con PHP: la guida introduttiva

HTML, CSS, JavaScript e PHP sono i quattro linguaggi di programmazione che stanno alla base dello sviluppo web. Acronimo di Hyptertext Preprocessor, PHP è un linguaggio che affonda le sue radici nel 1995 e rimane ad oggi uno tra i più utilizzati in alcuni content manager come WordPress, Joomla e Drupal. Se anche tu vuoi imparare a sviluppare pagine web con questo linguaggio di programmazione partendo dalle basi, ti consigliamo uno dei migliori corsi completi: “Introduzione allo sviluppo web con PHP” a cura dell’esperto Ignacio Cruz Moreno.

Il corso è composto da 26 videolezioni, dalla durata complessiva di poco più di 4 ore. Partirai dalle basi: cosa è PHP, il suo funzionamento, come scrivere il codice. Dopodiché, man mano andrai avanti, capirai come strutturare correttamente i progetti, leggere gli errori nel codice, eseguire il backup e tutte le tipologie di dati che esistono in PHP. Passerai poi per MySQL per concludere infine tra i più popolari framework e CMS dell’ecosistema PHP, come WordPress e Drupal. Ultima tappa il caricamento del codice su server di produzione e una piccola guida all’hosting.

Adatto per coloro che vogliono imparare a sviluppare pagine web con PHP, per ottenere il massimo dal corso è necessario possedere una conoscenza di HTML e CMS. Tutte le lezioni saranno sempre online e on-demand, per adattarsi ai ritmi della tua giornata, e visibili dalla maggior parte dei dispositivi come smartphone e Smart TV. L’accesso è illimitato e per sempre.

“Introduzione allo sviluppo web con PHP” è disponibile ancora in offerta al prezzo di 16,90 euro: puoi acquistarlo cliccando questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.