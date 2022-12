Imparare oltre 40 lingue nel 2023? Con Mondly è possibile

È arrivato il momento più atteso dell’anno: i saldi di Capodanno. A salutare l’anno che se ne va e dare il benvenuto al 2023 con un’offerta da non perdere è Mondly, piattaforma leader nell’apprendimento delle lingue, che chiude in bellezza l’annata proponendo uno sconto del 96% per l’accesso illimitato a ben 41 corsi di lingua.

Le persone di tutto il mondo amano Mondly, soprattutto l’offerta a vita. Questo perché l’utente paga una sola volta per ottenere l’accesso illimitato a tutte le lingue oltre che a tutti gli aggiornamenti futuri, aumentando nel tempo il valore dell’investimento. Grazie alla promozione risparmi migliaia di euro in corsi di lingua e puoi essere certo di aver ottenuto il miglior prezzo possibile, perché l’offerta si applica automaticamente al carrello senza bisogno di codice.

Il lato negativo? È rimasta una quantità limitata di piani Mondly a vita. La piattaforma, infatti, offre l’accesso a 89,99 euro (anziché 1999,99) soltanto a un determinato numero di utenti. Perciò, se hai intenzione di approfittarne, ti consigliamo di farlo il prima possibile.

Ecco cosa puoi fare nel 2023 con Mondly

Imparare nuove lingue è il modo migliore per ampliare i propri orizzonti. Mondly offre a tutti l’opportunità di acquisire competenze preziose, unendo la pratica a un metodo di apprendimento avanzato. Imparando una (o, perché no, più lingue) puoi concretizzare i tuoi sogni, magari ottenere il lavoro che desiderati in un altro Paese, intraprendere quel viaggio attorno al mondo che tanto desideravi o più semplicemente mantenere la tua mente acuta.

Quali sono le funzionalità incluse in Mondly Premium? La piattaforma permette a chiunque di costruire abilità linguistiche pratiche per la vita reale e iniziare a parlare la lingua già dal primo giorno. Immergiti in oltre 300 lezioni divertenti, distribuite su 50 argomenti, oppure rilassati con le lezioni giornaliere, i quiz settimanali e le sfide mensili. Mondly combina un metodo di apprendimento incentrato principalmente sulla conversazione, il riconoscimento vocale e le lezioni di ridotte dimensioni per aiutare i suoi utenti a ottenere fluidità nel parlato più velocemente.

Non a caso è stata nominata “App dell’anno” da Facebook, “Migliore nuova app” da Apple, è stata citata da Forbes e può vantare oltre 100 milioni di download. Con Mondly puoi imparare a parlare fino a 41 lingue, da quelle molto richieste come inglese, francese, tedesco o spagnolo, a quelle meno diffuse come coreano, giapponese o persiano. Inoltre, mentre la maggior parte delle app di apprendimento ti consente solo di imparare dall’italiano, Mondly si adatta alle tue esigenze permettendoti di scegliere la tua lingua madre come base.

Combinando il metodo induttivo e la massima copertura lessicale con il minimo sforzo, Mondly garantisce i migliori risultati possibili. Sei pronto per iniziare il 2023 con il “botto”? Fai un investimento a lungo termine su te stesso approfittando dell’esclusiva promozione di Capodanno: a questo link puoi ottenere l’accesso a vita a 41 lingue straniere, oltre che a una serie di altri vantaggi inclusi, con un risparmio del 96% rispetto al prezzo di listino.

