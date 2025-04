Imparare velocemente una lingua prima di partire in vacanza con Babbel

Le settimane che precedono la partenza per una vacanza all’estero sono spesso e volentieri piene di punti interrogativi: saprò guidare l’auto a noleggio? Riuscirò a completare l’itinerario pianificato? Avrò problemi con i pagamenti o i trasporti pubblici? E per chi non conosce la lingua, c’è un problema ancora più grande: riuscirò a comunicare con gli altri?

Se a giugno, o comunque in estate, andrai in vacanza all’estero e temi di incontrare difficoltà soprattutto dal punto di vista linguistico, devi sapere che sei ancora in tempo per rimediare. Oggi, infatti, esistono diverse piattaforme che consentono di imparare velocemente una lingua anche poche settimane prima della partenza.

Una delle piattaforme migliori in tal senso è Babbel, disponibile anche come app. Con Babbel avrai accesso ad un’esperienza di studio personalizzata, con un approccio didattico completo, tutto questo con la possibilità di fare affidamento su lezioni brevi e ripassi rapidi. In questi giorni è attiva una nuova promozione che consente di risparmiare fino al 65%: grazie all’ultima offerta, il piano annuale è disponibile a 7,19 euro al mese, mentre il piano a vita è in promo a 239,99 euro.

Il metodo Babbel

L’applicazione Babbel offre un metodo didattico efficace, studiato appositamente per consentire ai suoi studenti di imparare una nuova lingua nel minor tempo possibile e parlare con disinvoltura. Grazie all’innovativa piattaforma, potrai apprendere la lingua desiderata facendo lezioni brevi, esercitandoti nella conversazione con l’AI, e ascoltando podcast.

Ad oggi Babbel ha venduto più di 15 milioni di abbonamento e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: secondo le ultime stime, il 92% degli utenti ha migliorato le proprie competenze linguistiche in appena due mesi. Insomma, un vero e proprio successo, costruito da oltre 200 esperti in didattica delle lingue.

Con Babbel puoi imparare le seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, russo, portoghese, turco, polacco, olandese, svedese, norvegese, danese e indonesiano.

Tornando infine all’offerta iniziale, con cui è possibile risparmiare fino al 65%, ti confermiamo che scade il 12 maggio 2025.