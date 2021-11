Imparate a usare WordPress con questo corso base completo a 15 Euro!

WordPress non è una piattaforma così semplice da utilizzare se si desidera sfruttarla per la propria attività lavorativa o per aprire blog ricchi di funzionalità aggiuntive. La sua versatilità e la ricchezza di contenuti sono però fattori che lo rendono un servizio eccellente. Chi volesse imparare a usare WordPress, dunque, come può fare? Ci sono libri dedicati, ma anche corsi online completi. Quest’ultimo è il caso del corso base completo allo sviluppo di contenuti, proposto da Udemy fino al 4 novembre 2021 a soli 14,99 Euro.

Udemy: tutti i dettagli del corso base completo su WordPress

Questo corso si compone di una quantità di lezioni impressionante. Pensate, si parla di ben 507 lezioni per la durata totale di 67 ore e 56 minuti! Come un corso universitario, praticamente. Ovviamente si parte con le introduzioni del caso, seguite dalle nozioni base di HTML, CSS, PHP, jQuery e Javascript. Successivamente, vengono spiegate le basi essenziali di WordPress e si creerà il primo blog sfruttando molteplici funzionalità.

Non mancheranno consigli sul backup o la migrazione dei siti WordPress, oppure sull’utilizzo di widget e sul rispetto del GDPR. Insomma, avete capito quanto va a fondo questo corso! I requisiti sono minimi: la conoscenza base di WordPress, eventualmente nozioni base di PHP e HTML, ma anche programmi FTP per accedere all’hosting e editor PHP per scrivere e modificare il codice. Come dei veri studenti, infine, notiamo che ci saranno anche “compiti a casa” da svolgere per allenarsi.

I costi? Questa guida base completa allo sviluppo di siti WordPress costa fino al 4 novembre 2021 soltanto 14,99 Euro. Di solito il pacchetto costa ben 99,99 Euro, dunque si tratta davvero di un’occasione imperdibile. Una volta effettuato l’acquisto, potrete visualizzare tutti i contenuti offerti da smartphone, PC e TV senza limiti di tempo. Alla conclusione del corso, poi, vi verrà consegnato un certificato di completamento.