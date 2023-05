Impermeabile, piccola, portatile: cassa BLUETOOTH da 8H al 50%

Balla ovunque tu vada a ritmo delle tue canzoni preferite, persino sotto l’ombrellone questa estate. Questa cassa Bluetooth è quello di cui hai bisogno per non perdere neanche un beat del tuo genere preferito. Con dimensioni irrisorie e impermeabilità certificata la usi ovunque senza problemi.

Non sprecare la tua occasione ma collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare questo gioiellino con sconto del 50%. Apri la pagina e spunta il coupon prima di aggiungerla al carrello. Prezzo finale di appena 15€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Cassa Bluetooth perfetta per l’estate: non comprarla è un errore

Piccola e dalla forma quadrata, questa cassa Bluetooth è comoda da avere sempre dietro perché non ti i impiccia. Ciononostante, grazie al suo moschetto integrato, ci metti un secondo ad appenderla ad ombrelloni, zaini o a qualunque sporgenza tu abbia a portata di mano.

Ha 8 ore di autonomia al suo interno per utilizzarla per una mattinata intera e non avere limiti. In più, come ti ho anticipato, è impermeabile quindi acqua e schizzi non sono un suo problema.

Con audio potente, bassi forti e suono a 360° si sente in modo ottimo qualunque genere di canzone e genere. Pensa che la connetti al tuo smartphone o, in alternativa, puoi usare sia una scheda TF che un cavo AUX per non scendere a compromessi.

Con i tasti fisici è un secondo andare avanti, indietro, modificare il volume o mettere pause e play.

Una cassa Bluetooth? Sì ma non la solita. Collegati su Amazon dove ti aspetta il ribasso del 50% che te la fa acquistare a soli 15€. Spunta il coupon ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.