Un impianto audio di buona qualità per la riproduzione dei contenuti multimediali o per seguire eventi e conferenze in streaming: chi ne sta cercando uno da collegare al proprio PC e non vuol spendere troppo può dare un’occhiata a quello stereo con subwoofer (configurazione 2.1) proposto oggi al prezzo di 16,90 euro su eBay. Il modello è Tekone KP-5000.

Solo 16,90 euro per questo impianto audio 2.1 da collegare al PC

Si collega al computer in modo semplice tramite jack da 3,5 mm, mentre per l’alimentazione è sufficiente inserire il cavo USB in una porta disponibile. Le dimensioni sono piuttosto compatte, così da non occupare troppo spazio sulla scrivania.

L’articolo viene spedito a domicilio in pochi giorni con spedizione gratuita (inclusa nel prezzo di 16,90 euro). Il prodotto si trova in Italia e l’affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 80.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti su eBay.