Mini PC Intel NUC: ottima offerta a soli 171€

Ultimamente vi abbiamo parlato di alcuni Mini Pc in sconto su Amazon, ma il protagonista dell’offerta di oggi è uno dei migliori sul mercato e lo potete trovare ad un prezzo tra i più bassi di sempre. Il Mini PC Intel NUC 7PJYH è in offerta a soli 171,99 euro su Amazon. Affidabilità, robustezza e silenziosità sono i suoi principali pregi.

Mini Intel NUC: grande potenza in dimensioni davvero contenute

Questo Mini PC barebone supporta Windows 10 Pro a 64 bit e Ubuntu 16.04. All’interno troviamo un processore Intel Pentium Silver Quad-Core J5005 da 1.5 GHz di frequenza che garantisce prestazioni molto elevate e basso consumo energetico.

Tra le varie uscite troviamo due porte HDMI per collegare due display, 1 porta USB 2.0 e 2 porta USB 3.0, una porta jack per il collegamento delle cuffie, uno slot per MicroSD fino a 128 GB e una porta LAN fino a 1 Gbps, troviamo anche un’uscita 4K Ultra-HD nativa, che offre un’eccellente qualità delle immagini e può essere ideale per l’intrattenimento domestico come guardare video o giocare grazie alla scheda grafica Intel UHD Graphics 605.

Una delle chicche più interessanti è la dissipazione silenziosa del calore che non utilizza alcuna ventola, ma sfrutta uno speciale raffreddamento a tubo di calore (heat pipe). Con ben 8 GB di RAM DDR4, Bluetooth, Wifi Dual-band 802.11n, 802.11b, 802.11g, dimensioni da 10 x 10 x 5 cm e un peso di 800 grammi, questo splendido Mini PC Intel può essere vostro a soli 171,99 euro su Amazon.