Impossibile perdere qualcosa con 4 Air Tracker Tag a 6€ l'uno, strepitosi

Quelli di Casa Cupertino sono i più conosciuti ma anche i più costosi. Se vuoi un’alternativa per non perdere nulla che ti appartenga, gli Air Tracker Tag di Aowoka sono fenomenali. In confezione da 4 pezzi, li monti su chiavi, valigie, zaini o ovunque tu voglia per sapere esattamente dove li lasci e dove ritrovarli. In doppio sconto su Amazon, sono da acquistare al volo: collegati in pagina e spunta il coupon per farli tuoi a soli 24,99 euro invece di 79,99 euro. Come vedi, l’affare è proprio sotto i tuoi occhi.

Funzionano esattamente come i più famosi AirTag. Questi Air Tracker Tag sono geniali e comodi da avere a portata di mano. Costano di meno eppure hanno le stesse funzionalità perché quando vuoi vedere dove hai lasciato qualcosa, basta aprire l’app Dov’è sul tuo iPhone ed hai una mappa chiara e precisa a pronta disposizione. Sono compatti e perfetti come portachiavi o da mettere ovunque tu voglia, basta avere una zip o uno spazio in cui poter agganciare il loro anello ed il gioco è fatto. Disponibili in colorazione nera, sono contenuti in una confezione da 4 pezzi così da montarli ovunque oppure ideali da condividere con amici e parenti e dividere ulteriormente la spesa.

Non hanno bisogno di essere messi in carica visto che ospitano una batteria al loro interno (un po’ come quella delle bilance da cucina o degli orologi) che offre un’autonomia di 2 anni e può essere sostituita in qualsiasi momento e nel giro di pochi secondi. Sono resistenti e duraturi con certificazione IP67 così da risultare sia resistenti all’acqua che alla polvere. Se li dimentichi o ti allontani dalla loro posizione, la notifica push ti avvisa del problema e ti mostra anche in che posizione li hai lasciati per farteli recuperare senza alcun dramma. Più geniali di così, impossibili.

Collegati subito su Amazon per acquistare subito i tuoi Air Tracker Tag a soli 24,99 euro invece di 79,99 euro. Approfitta del doppio sconto e spunta il coupon in pagina subito.