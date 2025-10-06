 Impossibile perdere qualcosa con 4 Air Tracker Tag a 6€ l'uno, strepitosi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Impossibile perdere qualcosa con 4 Air Tracker Tag a 6€ l'uno, strepitosi

Quattro Air Tracker Tag a prezzo pazzesco, funzionano con l'app Dov'è di iPhone e ti avvisano se li dimentichi da qualche parte.
Impossibile perdere qualcosa con 4 Air Tracker Tag a 6€ l'uno, strepitosi
Tecnologia
Quattro Air Tracker Tag a prezzo pazzesco, funzionano con l'app Dov'è di iPhone e ti avvisano se li dimentichi da qualche parte.

Quelli di Casa Cupertino sono i più conosciuti ma anche i più costosi. Se vuoi un’alternativa per non perdere nulla che ti appartenga, gli Air Tracker Tag di Aowoka sono fenomenali. In confezione da 4 pezzi, li monti su chiavi, valigie, zaini o ovunque tu voglia per sapere esattamente dove li lasci e dove ritrovarli. In doppio sconto su Amazon, sono da acquistare al volo: collegati in pagina e spunta il coupon per farli tuoi a soli 24,99 euro invece di 79,99 euro. Come vedi, l’affare è proprio sotto i tuoi occhi.

Comprali su Amazon

Funzionano esattamente come i più famosi AirTag. Questi Air Tracker Tag sono geniali e comodi da avere a portata di mano. Costano di meno eppure hanno le stesse funzionalità perché quando vuoi vedere dove hai lasciato qualcosa, basta aprire l’app Dov’è sul tuo iPhone ed hai una mappa chiara e precisa a pronta disposizione. Sono compatti e perfetti come portachiavi o da mettere ovunque tu voglia, basta avere una zip o uno spazio in cui poter agganciare il loro anello ed il gioco è fatto. Disponibili in colorazione nera, sono contenuti in una confezione da 4 pezzi così da montarli ovunque oppure ideali da condividere con amici e parenti e dividere ulteriormente la spesa.

Air Tracker Tag 4 Pezzi, Air Tracker Funziona con Apple Dov'è App (solo iOS), Batteria Sostituibile Trova Oggetti,2 anni Utilizzabile Localizzatore Chiavi per Bagagli/Valigie/Portafogli [weTag Pro]

Air Tracker Tag 4 Pezzi, Air Tracker Funziona con Apple Dov'è App (solo iOS), Batteria Sostituibile Trova Oggetti,2 anni Utilizzabile Localizzatore Chiavi per Bagagli/Valigie/Portafogli [weTag Pro]

29,99 79,99€ -63%
Vedi l'offerta

Non hanno bisogno di essere messi in carica visto che ospitano una batteria al loro interno (un po’ come quella delle bilance da cucina o degli orologi) che offre un’autonomia di 2 anni e può essere sostituita in qualsiasi momento e nel giro di pochi secondi. Sono resistenti e duraturi con certificazione IP67 così da risultare sia resistenti all’acqua che alla polvere. Se li dimentichi o ti allontani dalla loro posizione, la notifica push ti avvisa del problema e ti mostra anche in che posizione li hai lasciati per farteli recuperare senza alcun dramma. Più geniali di così, impossibili.

Collegati subito su Amazon per acquistare subito i tuoi Air Tracker Tag a soli 24,99 euro invece di 79,99 euro. Approfitta del doppio sconto e spunta il coupon in pagina subito. 

Air Tracker Tag 4 Pezzi, Air Tracker Funziona con Apple Dov’è App (solo iOS), Batteria Sostituibile Trova Oggetti,2 anni Utilizzabile Localizzatore Chiavi per Bagagli/Valigie/Portafogli [weTag Pro]

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

È già festa su Amazon con le Sony WH-1000XM4 che crollano a prezzo WOW

È già festa su Amazon con le Sony WH-1000XM4 che crollano a prezzo WOW
Super Sconto Amazon: Xiaomi Redmi Watch 5 a prezzo IMBATTIBILE

Super Sconto Amazon: Xiaomi Redmi Watch 5 a prezzo IMBATTIBILE
Meno di 400€ per la smart TV 55

Meno di 400€ per la smart TV 55" 4K HDR, spettacolare questo modello TCL
Samsung Galaxy A16 è lo smartphone più economico che mai, Esclusiva Amazon

Samsung Galaxy A16 è lo smartphone più economico che mai, Esclusiva Amazon
È già festa su Amazon con le Sony WH-1000XM4 che crollano a prezzo WOW

È già festa su Amazon con le Sony WH-1000XM4 che crollano a prezzo WOW
Super Sconto Amazon: Xiaomi Redmi Watch 5 a prezzo IMBATTIBILE

Super Sconto Amazon: Xiaomi Redmi Watch 5 a prezzo IMBATTIBILE
Meno di 400€ per la smart TV 55

Meno di 400€ per la smart TV 55" 4K HDR, spettacolare questo modello TCL
Samsung Galaxy A16 è lo smartphone più economico che mai, Esclusiva Amazon

Samsung Galaxy A16 è lo smartphone più economico che mai, Esclusiva Amazon
Paola Carioti
Pubblicato il
6 ott 2025
Link copiato negli appunti