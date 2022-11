In arrivo la 5° edizione del Blockchain Forum Italia

Il 18 e il 19 novembre torna a Milano il Blockchain Forum Italia, la prima fiera italiana dedicata al settore Blockchain, Crypto, Web3 e DeFi.

Il Forum, giunto alla sua quinta edizione, verrà ospitato negli spazi moderni e polifunzionali di Via Tortona 27. Dopo alcuni anni in cui si è svolto in versione ridotta per i limiti e le restrizioni indotte dal Covid-19, torna nella sua conformazione fieristica, con due sale conferenza, un’area per gli espositori, workshop e, per la prima volta, una competizione dedicata al mondo delle start-up del settore.

Il comitato organizzativo, composto da Blockchain Italia, software house milanese tra i primi 12 Global Partner di Algorand e Italia4Blockchain, prima associazione italiana di categoria per lo studio, la diffusione e la conoscenza della blockchain in Italia, ha coinvolto quest’anno speaker e ospiti di livello nazionale ed internazionale per stimolare discussioni e connessioni tra realtà e ambienti eterogenei.

Il Programma del Blockchain Forum Italia 2022

Parteciperanno all’evento numerosi esperti e speaker provenienti da diversi settori e aziende, tra cui Algorand, CertiK, Folks Finance e Pera Wallet.

Molte le tematiche che si affronteranno attraverso speech, tavole rotonde e sessioni di Q&A: dalle analisi dei trend di mercato, agli aspetti legali e fiscali legati al settore, fino alla Finanza Rigenerativa con un focus sulla DeFi, da trend in forte ascesa negli ultimi anni ad opportunità di integrazione per le popolazioni unbanked.

Saranno presenti esperti del settore legale, fiscale e tributario tra cui Gattai-Minoli e Lexia; referenti per conto del Governo di San Marino, delle principali associazioni di settore, insieme ai più importanti osservatori blockchain italiani – Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano e lBNO – Osservatorio Blockchain Italiano, l’Università degli Studi Federico II e Parthenope di Napoli. Infine, la scuola di specializzazione di Ateneo Impresa, The Blockchain Management School.

Verrà esplorato il mondo delle DAO, della DeFi e delle nuove frontiere del lavoro in ambito Web3 insieme a Community quali 333 Builders, DeFi Italia, 0xBusiness. Tra i media partner Decripto.org e Assodigitale.

Start-up Battle

Nel secondo stage, davanti ad una giuria formata da personalità selezionate tra i migliori professionisti del mondo web3 e start-up, si affronteranno aziende e progetti innovativi che si approcciano a questo settore, con la possibilità di misurarsi in un ambiente competitivo e di vincere un premio finale: un percorso di prodotti e servizi ritagliati su misura dai partner per agevolare e contribuire al processo di scaling-up.

Tra i partner coinvolti Algorand Europe Accelerator, Rokk3R, 0xBusiness, 333Builders, Dedit e tanti altri.

Workshop

La Start-up Battle si svolgerà in due fasi e sarà accompagnata da workshop che coinvolgeranno attivamente i partecipanti in sessioni didattiche e formative guidate da docenti e professionisti del settore: da laboratori dedicati ai giovani che intendono lavorare nel settore blockchain, fino a sessioni di approfondimento per programmatori Web3, passando per le diverse opportunità di crescita per le startup quali acceleratori, incubatori e venture studio.

NFT Ticketing

Il sistema di accesso all’evento sarà gestito da una piattaforma di ticketing NFT progettata da Blockchain Italia e costruita sulla Blockchain di Algorand che consente di acquistare il proprio biglietto sia in criptovalute che in moneta Fiat.

