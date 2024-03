In arrivo il primo grande update dell'algoritmo di Google del 2024

Google ha recentemente annunciato sul suo account X (Twitter) un significativo aggiornamento degli algoritmi di ricerca, volto a migliorare la qualità dei risultati visualizzati, favorendo i contenuti utili rispetto a quelli progettati per attirare clic. Questo aggiornamento, il Core Update di marzo 2024, potrebbe avere un impatto notevole sulle prestazioni di alcuni siti web.

Today we announced the March 2024 core update & new spam policies that, in combination, are designed to show less content made to attract clicks and more content that people find useful. Learn more: https://t.co/wQVZ8mExRB

