Incogni è il tool da usare per eliminare i propri dati da Internet e oggi costa la metà

Incogni è un tool di ultima generazione nato per aiutare gli utenti nella costante lotta per la privacy online. Si tratta di uno strumento, accessibile a tutti gli utenti, che consente di automatizzare la procedura di richiesta di cancellazione dei dati da Internet, rendendola, quindi, più veloce e più efficace.

Gli utenti che si affidano ad Incogni, infatti, possono inviare la richiesta di cancellazione dei propri dati a tutti i data broker che operano online e che sono i responsabili (in genere per questioni di marketing) della circolazione in rete delle informazioni personali di un utente. È il tool ad occuparsi di tutta la gestione dei dati, fino all’eliminazione completa delle informazioni non autorizzate dell’utente.

Con l’offerta in corso, inoltre, Incogni costa meno. Il tool è disponibile con uno sconto del 50% per chi sceglie l’abbonamento annuale, dal costo di 77,88 euro (pari a 6,49 euro al mese). Per accedere all’offerta è possibile raggiungere il sito ufficiale di Incogni tramite il link qui di sotto. L’offerta include una Garanzia di rimborso valida per 30 giorni.

3 motivi per usare Incogni per eliminare i propri dati personali da Internet

Incogni è una vera e propria rivoluzione per la protezione dei dati personali in rete e per garantire il rispetto delle normative vigenti. Ci sono almeno 3 motivi per cui è davvero conveniente scegliere questo tool per raggiungere l’obiettivo di eliminare tutte le informazioni personali trapelate, con un consenso più o meno consapevole da parte dell’utente, online:

con Incogni viene automatizzata la procedura di richiesta di rimozione dei dati personali permettendo, quindi, di velocizzare in modo significativo le tempistiche per il completamento dell’operazione

il tool contatta direttamente i data broker che gestiscono i dati personali degli utenti; in questo modo, la richiesta di rimozione dei dati diventa più efficiente non essendoci intermediari tra chi riceve la richiesta di rimozione e chi gestisce i dati degli utenti

; in questo modo, la richiesta di rimozione dei dati diventa più efficiente non essendoci intermediari tra chi riceve la richiesta di rimozione e chi gestisce i dati degli utenti si tratta di un sistema sicuro e rispettoso delle leggi; Incogni è un tool che opera rispettando le normative sulla privacy e il trattamento dei dati (come il GDPR in Europa) vigenti; di conseguenza, si tratta di un sistema sicuro per gli utenti

Per attivare Incogni con il 50% di sconto è possibile sfruttare l’offerta attualmente disponibile sul sito ufficiale.

