Incogni: il tool che rimuove i dati personali dal web è scontato del 50%

Eliminare i propri dati personali diffusi senza consenso online è un’operazione difficile e laboriosa. Per raggiungere l’obiettivo e riuscire ad ottenere la cancellazione dei propri dati da tutte le piattaforme web è possibile affidarsi ad un tool ad alta efficienza come Incogni. Si tratta di uno strumento pensato per aiutare gli utenti nella sempre più difficile attività di protezione della propria privacy online seguendo le linee guida previste dalle normative vigenti come il GDPR (General Data Protection Regulation) europeo.

In questo momento, Incogni è disponibile a prezzo scontato: per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di sfruttare uno sconto del 50% sul servizio, attivando il piano annuale con una spesa di 77,88 euro che si traduce in una spesa mensile effettiva di 6,49 euro. La promozione è accessibile a tutti gli utenti italiani e, più in generale, ai residenti dell’UE. Per provare subito Incogni (c’è anche una garanzia di rimborso integrale di 30 giorni) è possibile seguire il link qui di sotto:

Come funziona Incogni, il tool che protegge la privacy degli utenti

Il punto di forza di Incogni è la possibilità di automatizzare tutte la procedura che porta all’eliminazione dei dati personali dal web dell’utente. Il tool, infatti, si occupa di contattare direttamente i “data broker” ovvero le piattaforme che conservano, con o senza il consenso esplicito dell’utente, i dati personali. La richiesta di rimozione dei dati viene gestita direttamente da Incogni per conto dell’utente. Tutto avviene in modo automatico e senza la necessità di occuparsi in prima persona di contattare le piattaforme che custodiscono i dati.

Tutto quello che bisogna fare, quindi, è accedere al sito ufficiale di Incogni e creare un account andando ad attivare il servizio e in particolare l’abbonamento annuale ora scontato del 50% con la promozione in corso. Completata la registrazione e fornita ad Incogni l’autorizzazione per contattare direttamente i data broker, sarà sufficiente attendere che il tool “faccia il suo lavoro”. Tramite il sito web è, inoltre, possibile accedere a report completi in merito all’attività di rimozione dei dati.

Per tutti i dettagli rimandiamo al link qui di sotto:

Ricordiamo che Incogni è disponibile con una garanzia di rimborso integrale esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

