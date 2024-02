Incogni protegge i tuoi dati, ora a metà prezzo

Le truffe in rete sono sempre più numerose: si tratta di piccoli escamotage che vengono usati per accaparrarsi quanti più dati possibili, così da essere poi venduti a criminali che, solo con informazioni basilari, possono avviare azioni pericolose che potrebbero portare il tuo nome. Fortunatamente servizi come Incogni permettono di avere qualcuno pronto a proteggere i dati personali.

Incogni cerca e rimuove i vostri dati trapelati

Nonostante la prevenzione sia sempre buona cosa, a tutti gli effetti una volta che il danno è fatto non serve piangere sul latte versato, ma rimediare. Fortunatamente Incogni interviene per neutralizzare questi danni, eliminando dettagli che potrebbero essere utilizzati per invadere la tua privacy. Tutto questo aiuta poi anche per le chiamate e le email di marketing, che spesso vengono fatte recuperando i dati rilasciati online, e che invece trovano blocco una volta che questi dati vengono rimossi dalla rete.

Il piano mensile di Incogni ha il prezzo di 12,99 dollari, ma aderendo all’offerta annuale avrai tutto a 6,49 dollari al mese (che in totale saranno 77,88 dollari). Tutto questo con la garanzia soddisfatti o rimborsati, visto che potrai richiedere entro 30 giorni il rimborso, dandoti la possibilità di testare il servizio.

Iscriviti a Incogni, firma la delega e monitora tutte le azioni sulla tua dashboard personale. Questa dashboard diventerà il tuo quartier generale virtuale, dove potrai monitorare ogni azione intrapresa da Incogni per proteggere i tuoi dati. Avrai una panoramica dettagliata di tutte le attività svolte, inclusi gli interventi presso i data broker e le informazioni rimosse con successo. Potrai verificare in tempo reale gli sforzi messi in atto da Incogni per garantire che i tuoi dati siano al sicuro, che diventerà così così il tuo alleato nella navigazione sicura attraverso la rete, e che ti offrirà la libertà di esplorare senza preoccupazioni.

