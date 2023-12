Incogni, proteggi i tuoi dati personali a soli 6,49€

Ti sei mai chiesto quanto tempo si perde per cancellare tutti i dati personali dal web senza uno strumento adeguato? Non è semplice rispondere a questa domanda perchè, al giorno d’oggi, custodire i propri dati e, conseguentemente, la propria privacy senza una soluzione automatizzata è quasi impossibile. Con meno di 7 euro al mese, però, puoi acquistare uno strumento che nasce con l’obiettivo di aiutarti a gestire la rimozione di dati personali. In vista delle festività natalizie, infatti, Incogni ha pensato di farti un regalo, offrendo uno sconto del 55% utilizzando l’apposito coupon XMAS23.

Vuoi avere un Natale senza spam riducendo il volume delle chiamate e delle e-mail di spam, mitigando i rischi di furto di identità ed evitando che i tuoi dati vengano venduti? Non perdere altro tempo: accedi alla pagina web dedicata e attiva subito la promozione scegliendo il piano Incogni (annuale) a soli 6,45 euro.

Incogni tutela la tua privacy

Ma cos’è che contraddistingue realmente Incogni? Stiamo parlando di uno strumento progettato per essere utilizzato da chiunque, ecco perchè il suo punto di forza è la semplicità di utilizzo.

Incogni rimuove i tuoi dati dai database che li raccolgono, impedisce agli estranei di acquistare le tue informazioni personali sui siti di ricerca persone, ma non solo. Il suo obiettivo è anche quello di mantenere i tuoi dati fuori dal mercato inviando richieste di rinuncia a un elenco crescente di broker di dati.

Non perdere altro tempo: utilizzare Incogni è davvero semplice. Crea subito un account per proteggere i tuoi dati e la tua privacy dalle continue minacce. Acquistando un piano Incogni i pagamenti sono crittografati e sicuri e sul servizio acquistato hai una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.