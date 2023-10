Incogni: rimuovi i tuoi dati dal web ad un prezzo super scontato

Internet conosce tutto degli utenti, più di quanto si creda. Quando ci si iscrive ad un servizio o ad una piattaforma (in particolare i social network), vengono infatti condivisi svariati dati personali e informazioni, anche per scopi pubblicitari. Trovare l’oblio in rete è difficile, ma fortunatamente esistono dei servizi che si occupano di aiutare gli utenti a rimuovere i propri dati dai siti web ed evitare rischi, anche gravi. Incogni è tra i migliori del suo genere. Questo servizio limita il pubblico accesso alle tue informazioni, ti protegge da possibili minacce, come ad esempio il furto d’identità e aiuta a mantenere la tua privacy, inviando regolarmente richieste di rimozione dei tuoi dati dagli elenchi dei data broker.

Incogni: scopri l’ulteriore sconto con coupon a tempo limitato

La prima cosa che devi fare per rimuovere i tuoi dati è creare un account e chiedere quali tipi di dati vorresti che venissero rimossi dal web. In fase di registrazione, l’azienda consiglia di utilizzare l’indirizzo e-mail che solitamente si utilizza per registrarsi ai servizi online, poiché potrebbe anche contribuire alla rimozione di ulteriori dati raccolti dai data broker. Una volta che avrai configurato il tuo account, non dovrai fare altro. Incogni contatterà i data broker a tuo nome per richiedere che i tuoi dati personali vengano rimossi dal loro database. Ciò ti garantirà una migliore privacy online, il tutto senza muovere un dito.

Incogni offre un piano mensile di 12,99 euro al mese, con uno sconto del 50% se si opta per il piano annuale (ovvero 6,49 euro al mese). Non è tutto qui. La piattaforma include anche un’ulteriore promozione speciale. I primi 100 utenti che inseriranno il coupon “universe” potranno infatti beneficiare dello sconto del 60% sul piano annuale. Infine, Incogni ti offre anche la garanzia di rimborso entro 30 giorni, con cancellazione gratuita in ogni momento, con pagamenti sicuri protetti da crittografia. Vuoi rimuovere i tuoi dati personali da un sito web? Affidati ad Incogni. Potrai risolvere i tuoi problemi in modo semplice e, soprattutto, senza stress.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.