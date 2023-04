Incogni, i tuoi dati personali sono preziosi: proteggili come si deve

Lo sapevi che i dati personali sono una risorsa molto preziosa online?

Spesso tendiamo a considerare il valore di informazioni e privacy un qualcosa di molto “soggettivo” ma, in realtà, questi dati possono essere molto ricercati sul mercato.

Se non adeguatamente protetti, tali dati, possono essere facile preda di data broker e agenzie pubblicitarie con pochi scrupoli. In altri casi, gli stessi, possono finire in mani ben peggiori, ovvero cybercriminali e altre figure poco raccomandabili.

Al di là dell’attenzione e dell’evitare di fornire nome, cognome e altre informazioni a piattaforme online, come puoi evitare azioni come il furto d’identità?

Gestire al meglio la presenza online è possibile, soprattutto grazie a strumenti efficaci come Incogni.

Proteggi tuoi dati personali da hacker e agenzie pubblicitarie senza scrupoli

Incogni può davvero proteggere i tuoi dati personali dai malintenzionati?

Stiamo parlando di una piattaforma innovativa, proposta dagli stessi sviluppatori di Surfshark, una delle VPN più famose a livello mondiale.

Incogni permette di agire in maniera capillare, inviando automaticamente la richiesta di rimozione delle informazioni presenti sui data broker dell’utente. Facendo manualmente tale operazione, secondo alcune stime, sarebbero necessarie più di 300 ore.

Il sistema, poi, rende la rimozione definitiva, testando periodicamente che i dati non siano inseriti di nuovo negli archivi.

I risultati dell’azione di Incogni sono concreti e, nel giro di pochi giorni, potrai notare vantaggi come diminuzione considerevole dello spam sulla casella di posta elettronica oltre alla fine delle chiamate da parte di call center molesti.

Anche i rischi legati ad eventuali furti d’identità, attraverso all’instancabile lavoro di Incogni, sono ridotti in maniera considerevole.

Infine, devi sapere che attualmente la sottoscrizione annuale di questo servizio è in promozione.

Incogni viene infatti proposto con lo sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. Di fatto, tutta la sua protezione è disponibile per soli 6,49 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.