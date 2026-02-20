Indistruttibile e con batteria infinita: Amazfit T-Rex 3 Pro non ha limiti

Sei un tipo avventuriero e quindi stai cercando uno smartwatch indistruttibile che ti possa accompagnare nelle giornate in cui decidi di sfidare te stesso? Allora vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello l’Amazfit T-Rex 3 Pro a soli 349 euro, invece che 399 euro.

In questo momento c’è uno sconto del 13%, che ti permette di risparmiare 50 euro sul totale per avere uno dei migliori smartwatch rugged in circolazione. Ha una resistenza pazzesca, è impermeabile e gode di tantissime funzioni. Inoltre questa promozione ti permette di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

Amazfit T-Rex 3 Pro: perfetto per l’avventura

Sono veramente tantissime le caratteristiche che rendono l’Amazfit T-Rex 3 Pro uno dei migliori smartwatch rugged in circolazione, oltre allo sconto di oggi. Possiamo notare una display AMOLED con ghiera in titanio da 48 mm e vetro in zaffiro super resistente con luminosità da 3000 nit per essere perfettamente visibile. Ha un cinturino in silicone robusto ed è resistente alle immersioni fino a 45 metri di profondità.

Ha una torcia integrata a due colori e oltre 180 modalità sportive tra cui scegliere. È in grado di monitorare in modo estremamente preciso la frequenza cardiaca e molti altri dati che potrei vedere sia sul display che sull’app dedicata. Possiede il GPS integrato con sistemi satellitari affidabili per riuscire a tracciare i tuoi percorsi in modo preciso e mappe offline. Inoltre garantisce la bellezza di 25 giorni di autonomia per evitare di doverlo ricaricare in continuazione.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra potrebbero sparire da un momento all’altro. Quindi prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo Amazfit T-Rex 3 Pro a soli 349 euro, invece che 399 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.