Induzione: tu tagli il gas, Amazon taglia il prezzo

Con l’avvicinarsi della stagione invernale e con l’aumentare del prezzo del gas, re-immaginare le proprie abitudini è necessario per reinterpretare consumi e quotidianità. Se cambiare un impianto di riscaldamento può essere complesso e oneroso, cambiare un piano cottura è invece operazione rapida che può rendersi (oltre che gradevole) estremamente conveniente.

I piani per la cottura a induzione, infatti, possono essere una soluzione estremamente valida in molti casi. I vantaggi sono ormai noti, poiché non si tratta certo di una novità:

design elegante

facilissima pulizia

annullamento del consumo di gas per la cottura

Una scelta sempre conveniente, dunque? Non esattamente. La massima convenienza la si può trovare quando si incontrano sconti come quello odierno (-36% per il piano cottura PUE611BF1J della Bosch) e quando l’abitazione è supportata da impianti fotovoltaici o sistemi di accumulo in grado di sopperire ai maggiorati consumi di elettricità. I consumi, infatti, si spostano dal gas all’elettricità, ma se si possiede un impianto fotovoltaico per molte ore al giorno quest’ultima componente di costo è del tutto minima.

Ecco perché il piano a induzione può essere una scelta molto intelligente, soprattutto nell’ottica di una casa che è in grado di produrre energia e coprire i costi tramite autoconsumo. Lo sconto in fase di acquisto abbassa inoltre la barriera all’ingresso, tendendo la mano a quanti temono che cambiare modalità di cottura possa essere proibitivo (in realtà si tratta di un cambio completamente indolore che nel giro di pochi giorni svela tutti i propri vantaggi).

Nell’induzione di innovativo non c’è più troppo, ma si tratta ancora di una tecnologia che incontra resistenze culturali e che non in tutte case sa adattarsi alle abitudini di consumo ed alla compensazione di un fotovoltaico. Un tassello utile, insomma, destinato a prendere piede in modo sempre più rapido cambiando l’immaginario della cucina italiana – ma solo dal punto di vista estetico, perché i valori culinari restano propri di chi impugna la padella e non della fonte che la scalda.

