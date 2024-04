Infermieri in piazza contro l'AI negli ospedali: "Uso preoccupante"

Lunedì mattina, centinaia di infermieri del National Nurses United hanno manifestato davanti alla Kaiser Permanente di San Francisco per esprimere la loro preoccupazione riguardo all’uso crescente dell’intelligenza artificiale nell’assistenza sanitaria. Mentre ospedali e ricercatori si mostrano sempre più entusiasti nell’integrare l’AI nell’assistenza ai pazienti, gli infermiere mettono in guardia sui potenziali rischi associati a questa tecnologia.

Preoccupazioni del sindacato infermieristico

Michelle Gutierrez Vo, co-presidente della California Nurses Association (CNA), ha dichiarato in un comunicato che l’uso delle tecnologie basate sull’AI da parte di Kaiser va a scapito dell’assistenza ai pazienti, con l’obiettivo principale di aumentare i profitti.

Il National Nurses United, il sindacato di riferimento della CNA, ha ripetutamente messo in guardia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in una serie di applicazioni nel settore sanitario, che vanno dal monitoraggio dei pazienti alla programmazione degli infermieri, alla creazione automatica di cartelle cliniche e all’utilizzo di algoritmi predittivi sugli esiti e sulle diagnosi dei pazienti.

Rischi dell’AI nell’assistenza infermieristica

Secondo il sindacato, l’utilizzo dell’AI per monitorare i pazienti e segnalare potenziali cambiamenti nel loro stato costringerebbe gli infermieri a rispondere ad avvisi eccessivi o addirittura errati, trascurando i pazienti le cui condizioni rischiano di peggiorare. Gli infermieri sostengono che le decisioni di vita o di morte relative alla cura dei pazienti, alle terapie e al personale non possono essere prese senza le capacità di valutazione e il pensiero critico dell’essere umano. Molti segni rivelatori delle condizioni di un paziente, come l’odore dell’alito, il tono della pelle, l’aspetto o il comportamento, spesso non vengono rilevati dall’intelligenza artificiale e dagli algoritmi.

Nonostante le preoccupazioni sollevate, l’AI e le nuove tecnologie analitiche hanno certamente un ruolo nel miglioramento dell’assistenza sanitaria. Potrebbero, ad esempio, contribuire a ridurre il burnout dei medici e la carenza di personale. Tuttavia, secondo gli infermiere, l’introduzione dell’AI servirà molto probabilmente a diminuire la dipendenza dagli infermieri umani, automatizzando gran parte del loro lavoro e aumentando la pressione su di loro, con una conseguente diminuzione della qualità dell’assistenza su tutti i fronti.

L’uso dell’AI da parte di Kaiser Permanente

Kaiser Permanente utilizza un sistema di monitoraggio AI chiamato “Advance Alert” per analizzare automaticamente i dati dei pazienti ogni ora. L’azienda sostiene che questo sistema salvi circa 500 vite all’anno. In risposta alle proteste degli infermieri, un portavoce di Kaiser Permanente ha dichiarato che gli strumenti dell’intelligenza artificiale non prendono decisioni mediche e che i medici e i team di assistenza sono sempre al centro del processo decisionale con i pazienti. L’azienda afferma di credere che l’AI possa aiutare i medici e i dipendenti e migliorare l’esperienza dei membri, assicurandosi al contempo che i risultati siano corretti e imparziali.

L’adozione dell’AI nel settore sanitario

Kaiser Permanente non è l’unica azienda a promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale in campo sanitario. Molti fornitori di servizi sanitari sono sempre più desiderosi di iniziare a utilizzare questa tecnologia, in particolare per gestire le analisi di immagini mediche e per vagliare grandi quantità di dati.

Uno studio recente ha rilevato che i radiologi che hanno integrato il loro lavoro con l’AI hanno dimostrato prestazioni superiori rispetto ai radiologi. Anche i National Institutes of Health statunitensi hanno implementato diversi programmi per rendere i propri dati utilizzabili con l’intelligenza artificiale.