Infografica: cosa succede ogni minuto su Internet nel 2023

Domo presenta l’undicesima edizione del suo rapporto annuale Data Never Sleeps. Specializzata in strumenti di business intelligence, Domo monitora ormai da un decennio l’utilizzo dei dati sul web, minuto per minuto, e propone così un’infografica che offre una panoramica globale “dell’immenso volume di dati generati su Internet“. ogni minuto. Ecco i principali dati chiave.

I numeri chiave del web nel 2023

Nella sua infografica annuale, Domo evidenzia diversi fenomeni che si verificano ogni minuto su Internet in tutto il mondo:

6,3 milioni di ricerche vengono effettuate su Google,

Gli spettatori guardano 43 anni di contenuti in streaming,

Gli utenti spendono in totale 455.000 dollari su Amazon,

360.000 messaggi vengono pubblicati su X (Twitter),

41,6 milioni di messaggi vengono inviati su WhatsApp,

Gli utenti di ChatGPT scrivono 6.944 messaggi,

Gli utenti di Spotify ascoltano in streaming 24.000 ore di musica, tra cui 69.444 canzoni di Taylor Swift,

241 milioni di e-mail inviate,

Gli utenti di Instagram inviano 694.000 DM reel,

Gli hacker lanciano 30 attacchi DDoS.

Come ha dichiarato Josh James, fondatore e CEO di Domo: “Ogni minuto su Internet, un utente genera 102 MB di dati. I dati sono al centro di tutto ciò che facciamo. Data Never Sleeps, giunto alla sua undicesima edizione, mostra quanto dipendiamo dai dati e il loro impatto sulla nostra vita quotidiana per uno dei 525.600 minuti dell’anno“.

ChatGPT fa un ingresso sensazionale in questa 11a edizione

Quest’anno l’intelligenza artificiale è ovviamente al centro dell’attenzione. Piattaforme come ChatGPT, dove ogni minuto vengono scritti 6.944 messaggi, stanno rimodellando il panorama del web. Ma questo non significa che le abitudini stiano cambiando. Quest’anno, ogni minuto, vengono effettuate 6,3 milioni di ricerche su Google, rispetto ai 5,9 milioni dell’anno scorso.

I risultati di quest’anno riflettono la costante e rapida evoluzione del panorama digitale, che è aumentata solo con la crescente popolarità di modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT.

L’intrattenimento domina l’infografica di quest’anno. Nonostante le difficoltà e il passaggio da Twitter a X, il network di proprietà di Elon Musk vede aumentare il numero di messaggi pubblicati. Ma sono le cifre dello streaming, sia video che audio, a impressionare: dalle 24.000 ore di musica ascoltate ogni minuto dagli utenti di Spotify alle 46.000 ore di contenuti guardati su Twitch. E che dire dei 43 anni di contenuti video guardati ogni minuto da tutti gli utenti di Internet?…