Informazioni rubate? Con Incogni le elimini: 50% di sconto

La tutela della propria privacy online è diventata una priorità assoluta in un’epoca in cui i nostri dati personali sono oggetto di un mercato sempre più vasto e invasivo. È qui che entra in gioco Incogni, un innovativo servizio che promette di eliminare le tue informazioni personali dai database dei data broker e lo fa con un’offerta imperdibile: il 50% di sconto sull’abbonamento annuale.

Cos’è Incogni e cosa fa per te

Con Incogni, puoi finalmente riprendere il controllo della tua privacy online. Ma cosa offre esattamente questo servizio?

Incogni si impegna a ridurre l’accessibilità delle tue informazioni personali al pubblico, impedendo a sconosciuti, truffatori e aziende di accedervi senza il tuo consenso. Eliminando i tuoi dati personali dai database dei data broker, Incogni contribuisce a ridurre significativamente il rischio di furto d’identità, proteggendoti dalle sue conseguenze devastanti.

In più, Incogni impedisce la vendita delle tue informazioni, garantendo che rimangano sotto il tuo controllo e al sicuro da mani indesiderate. I data broker creano profili che includono una quantità spaventosa di dettagli personali su di te, che vengono potrebbero essere potenzialmente utilizzati da truffatori (ma non solo) per invadere la tua privacy o prenderti di mira.

Il funzionamento di Incogni è semplice ed efficace:

Crea un account e indica quali dati personali desideri rimuovere

Una volta configurato, si occuperà Incogni di contattare i data broker per richiedere la rimozione dei tuoi dati personali dai loro database

Incogni effettuerà tutte le interazioni con i data broker per te e ti manterrà aggiornato sui progressi

Migliaia di aziende raccolgono, aggregano e scambiano i tuoi dati personali senza che tu ne sia al corrente. Incogni li costringe a rimuoverli, affinché rimangano sempre sicuri e privati. Approfitta dell’offerta: 50% di sconto sull’abbonamento annuale, per mantenere i tuoi dati e le tue informazioni online sempre sicure.