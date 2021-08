Ingenuity: dettagli del volo numero 11 su Marte

Contrariamente a quanto ipotizzato, la NASA non ha fornito informazioni dettagliate sul decimo volo effettuato a fine luglio. L'agenzia spaziale statunitense ha invece comunicato i dettagli dell'undicesimo volo marziano di Ingenuity, effettuato alle ore 6:47 italiane. L'elicottero proseguirà quindi la sua missione di supporto al rover Perseverance.

Ingenuity: nuovo volo di ricognizione

Dopo aver verificato che Ingenuity può volare su Marte, la NASA ha deciso di utilizzare l'elicottero come supporto aereo per il rover. Il suo compito è dunque esplorare dall'alto le varie zone del pianeta rosso in modo da individuare il percorso ottimale che dovrà seguire Perseverance. L'undicesimo volo servirà per raggiungere la regione denominata South Seitah, una delle destinazioni del rover.

L'undicesimo volo è meno complesso del precedente. Ingenuity coprirà una distanza di circa 385 metri, volando in linea retta verso nord-ovest, in circa 130 secondi. Gli altri parametri saranno identici a quelli del decimo volo: altitudine di 12 metri e velocità di 5 m/s (18 Km/h), come si può leggere nell'ultima riga del “flight log”.

Nella mappa sono indicati i punti di partenza e arrivo. La linea di rocce e le dune di sabbia segnano il confine sud della regione Seitah, dove il rover si dirigerà nelle prossime settimane per raccogliere i campioni che verranno inviati sulla Terra con una futura missione.

Ingenuity scatterà alcune foto a colori durante il volo. La NASA sceglierà poi due scatti per creare un'immagine 3D. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la notizia sull'esito della missione.