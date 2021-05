Ingenuity pronto per il quinto volo marziano

La NASA ha comunicato i dettagli del quinto volo marziano di Ingenuity. Come preannunciato al termine del quarto test, l’elicottero verrà programmato per seguire un percorso di sola andata. Successivamente il drone diventerà un “collega di lavoro” di Perseverance e avrà il compito di effettuare ricognizioni aeree in supporto del rover.

Ingenuity: decollo alle ore 21:26

Il quinto volo di Ingenuity è previsto per oggi alle 21:26 ora italiana. I dati e le prime immagini arriveranno sulla Terra domani alle 1:31 ora italiana. L’elicottero decollerà dal Wright Brothers Field, ma stavolta non tornerà indietro. Dopo aver raggiunto la quota di 5 metri si dirigerà verso sud percorrendo 129 metri. Il drone si porterà quindi ad una quota a 10 metri e scatterà varie foto dell’area.

Dopo circa 110 secondi di volo, Ingenuity toccherà la superficie di Marte. La nuova zona di atterraggio (o meglio ammartaggio) è stata individuata durante il quarto volo (è visibile nell’immagine in evidenza). Al momento viene indicata come “Airfield B”, ma sicuramente gli ingegneri della NASA sceglieranno un nome adeguato.

Il percorso dell’elicottero è stato sovrapposto alle immagini catturate dalla fotocamera HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) del Mars Reconnaissance Orbiter, la sonda che orbita intorno al Pianeta Rosso da oltre 15 anni.

Il nuovo campo volo si trova nella stessa direzione che verrà seguita da Perseverance, quindi non c’è nessun problema per le comunicazioni. Il rover riceve i dati dall’elicottero e li trasmette verso la Terra. Domani mattina conosceremo l’esito della missione.