Ingenuity: terzo volo completato su Marte

La NASA ha comunicato che Ingenuity ha completato con successo anche il terzo test di volo su Marte. L’elicottero ha coperto una distanza maggiore rispetto al volo precedente, superiore a quella testata in laboratorio sulla Terra. L’agenzia spaziale statunitense ha pubblicato un video, registrato dalla Mastcam-Z del rover Perseverance, che mostra il decollo e l’atterraggio.

Ingenuity vola per 100 metri su Marte

Al momento sono stati pianificati cinque voli marziani con difficoltà crescente. Per il terzo test era previsto il raggiungimento della quota di 5 metri (come nel secondo test), quindi uno spostamento laterale verso nord di 50 metri ad una velocità di 2 m/s (7,2 Km/h) e il successivo ritorno al punto di partenza per un totale di 100 metri. Ingenuity ha completato la sequenza con successo, volando per circa 80 secondi. La Mastcam-Z di Perseverance ha registrato lo storico evento:

Il decollo dell’elicottero è avvenuto alle ore 10:31 italiane del 25 aprile, mentre i primi dati sono arrivati al JPL (Jet Propulsion Laboratory) alle ore 16:16 tramite il rover Perseverance che funziona come stazione di comunicazione. La foto seguente è stata scattata dalla fotocamera inferiore di Ingenuity:

Questa fotocamera viene utilizzata per tracciare la superficie di Marte durante il volo. Se la velocità dell’elicottero è troppo elevata, la fotocamera non funziona bene perché sono necessarie più risorse di calcolo per la messa a fuoco e la correzione dell’esposizione. Nelle prossime ore verrà comunicato il piano di volo per il quarto test.