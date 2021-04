Ingenuity: secondo volo completato con successo

Secondo successo consecutivo per la NASA. Ingenuity ha completato un altro test di volo, eseguendo una serie di manovre più complesse rispetto a quelle del 19 aprile e testimoniate dal video registrato da Perseverance. L’immagine in evidenza è stata catturata da una delle fotocamere del rover.

La procedura che ha consentito il secondo test è sempre la stessa. Gli ingegneri hanno inviato il codice per la sequenza di volo a Perseverance che lo ha trasmesso all’elicottero. Tutto è avvenuto in maniera autonoma, senza controllo dalla Terra (impossibile vista la distanza da coprire). Il rover ha osservato il volo da circa 64 metri, scattando la foto con la sua Mastcam-Z (in realtà è un frame della registrazione video).

Il decollo di Ingenuity è avvenuto alle ore 11:33 italiane dal Wright Brothers Field. Dopo aver raggiunto i 5 metri di altezza, l’elicottero ha effettuato uno spostamento laterale di 7 metri. Quindi ha compiuto varie rotazioni per puntare in diverse direzioni la sua fotocamera frontale a colori da 13 megapixel. L’immagine condivisa su Twitter è stata invece scattata durante il decollo dalla fotocamera inferiore in bianco e nero da 1,5 megapixel.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2

— NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021