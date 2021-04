Ingenuity: video del primo volo su Marte

Dopo le immagini che testimoniano lo storico evento, la NASA ha pubblicato un video che mostra il primo volo di Ingenuity su Marte. Google ha voluto partecipare ai festeggiamenti con un easter egg. Cercando “Ingenuity” si vedrà un’animazione accanto all’articolo di Wikipedia (a destra). Basta un clic sul piccolo elicottero per farlo svolazzare all’interno del browser.

Ingenuity: video del volo su Marte

Il primo volo di Ingenuity sul pianeta rosso è durato in totale 39,1 secondi (l’elicottero è rimasto fermo ad un altezza di 3 metri per 30 secondi). Per celebrare lo storico evento, la NASA ha scelto un nome appropriato per indicare la zona di volo, ovvero Wright Brothers Field, in onore del primo volo sulla Terra effettuato dai fratelli Wright nel 1903. Le prime immagini sono state scattate dalle fotocamere Navcam e Mastcam-Z a bordo del rover Perseverance (che si trova a circa 64 metri di distanza). La Mastcam-Z ha registrato anche il seguente video.

La registrazione è avvenuta con una lunghezza focale di 34 millimetri a 6,7 frame al secondo. Nei prossimi giorni verrà pubblicata una versione “full zoom” con lunghezza focale di 110 millimetri, insieme alle foto scattate con la fotocamera frontale da 13 megapixel di Ingenuity (quella in bianco e nero è stata scattata durante il volo con la fotocamera inferiore da 1,5 megapixel).

Il secondo test di volo è previsto il 22 aprile. In questo caso l’elicottero si sposterà anche lateralmente prima di ritornare nella posizione di partenza. Se tutto procederà senza intoppi ci saranno altri tre voli per un totale di cinque. A quel punto Ingenuity avrà completato la sua missione e rimarrà per sempre su Marte.