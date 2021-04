Ingenuity: foto, video e terzo volo su Marte

Dopo aver completato con successo il secondo test di volo, Ingenuity è pronto per il terzo tentativo. La NASA ha annunciato che il decollo è previsto per domenica 25 aprile. Le prime immagini arriveranno sulla Terra intorno alle 16:16 ora italiana. L’agenzia spaziale statunitense ha intanto pubblicato uno foto scattata dall’elicottero e un breve video registrato dalla Mastcam-Z del rover Perseverance.

Ingenuity volerà per la terza volta

La NASA ha programmato una serie di test (almeno cinque) con difficoltà crescente. Durante il secondo volo, Ingenuity ha raggiunto un’altezza di 5,2 metri ed effettuato uno spostamento laterale di 2 metri. Ha quindi eseguito tre rotazioni per un totale di 276 gradi ed è ritornato al punto di partenza. Nella foto scattata con la fotocamera frontale da 13 megapixel si vedono le tracce lasciate dal rover (fuori inquadratura in alto), l’ombra dell’elicottero (in basso), parti dei due supporti del drone (destra e sinistra) e una porzione dell’orizzonte marziano (in alto a destra).

Questa è invece una clip del video registrato dalla Mastcam-Z di Perseverance durante il secondo volo durato 51,9 secondi.

Come detto, il terzo volo avrà una maggiore difficoltà, soprattutto perché la sequenza non è stata mai testata sulla Terra. Ingenuity raggiungerà ancora un’altezza di circa 5 metri, ma la velocità verrà aumentata da 0,5 a 2 m/s (7,2 Km/h). L’elicottero si muoverà verso nord di 50 metri e tornerà indietro per un totale di 100 metri. Il tempo di volo sarà circa 80 secondi. Le prime immagini saranno disponibili domenica pomeriggio.