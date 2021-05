Ingenuity: volo marziano con occhiali 3D

Durante i cinque test di volo effettuati da Ingenuity, le fotocamere di Perseverance hanno scattato diverse immagini e registrato video spettacolari. Ora la NASA ha pubblicato il primo video in 3D del terzo volo effettuato il 25 aprile. L’agenzia spaziale statunitense ha anche pubblicato le istruzioni per costruire gli occhiali per la visione dell’anaglifo.

Video in 3D di Ingenuity

Il decollo, il volo e il ritorno alla base dell’elicottero durante il terzo volo (Ingenuity ha percorso 100 metri in circa 80 secondi) sono stati registrati dalla Mastcam-Z del rover. Questa dual camera, montata sulla “testa” di Perseverance, permette agli operatori di vedere la superficie di Marte e i movimenti del braccio robotico.

Gli ingegneri della NASA hanno realizzato una versione 3D del video, aggiungendo l’informazione sulla profondità catturata dalla Mastcam-Z. È stato quindi ottenuto uno stereogramma (o anaglifo), visibile con appositi occhiali. Gli utenti possono costruire gli occhiali seguendo le istruzioni.

È sufficiente scaricare e stampare il template su cartoncino, ritagliare gli occhiali e incollare due pezzi di cellophane colorati (rosso a sinistra e ciano a destra). È quindi possibile vedere il video di Ingenuity e altre immagini in 3D presenti negli archivi della NASA.

Dopo aver completato la fase dimostrativa, l’elicottero passerà alla fase operativa, fornendo supporto aereo a Perseverance, ovvero effettuando ricognizioni per individuare eventuali ostacoli lungo il percorso del rover.