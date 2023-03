Inglese facile con Udemy: impara da zero con questo corso in offerta

L’inglese è una lingua universalmente conosciuta (e riconosciuta), che negli anni è stata in grado di oltrepassare barriere linguistiche e geografiche. Imparare l’inglese diventa quindi una grandissima opportunità per la vita di tutti i giorni. Tuttavia, assorbiti da lavoro, routine e doveri, è difficile trovare il tempo necessario per iniziare a studiare una nuova lingua: è qui che entra in gioco Udemy, la piattaforma di corsi online tra le più vaste d’Italia, che propone in offerta il suo corso completo di inglese a partire da zero. Non serve, quindi, avere conoscenze pregresse per accedere al corso: basta tanta forza di volontà e un ritaglio di tempo.

Ecco cosa ti offre il corso di inglese Udemy

Se vuoi imparare l’inglese o ripassarlo in modo approfondito, non c’è corso migliore di questo. È perfetto per chi non ha mai studiato l’inglese o per chi vuole migliorare le proprie abilità linguistiche una volta per tutte.

Non devi preoccuparti, quindi, se non hai mai studiato l’inglese prima, questo corso è stato progettato per essere efficace ed efficiente. Con un metodo di insegnamento innovativo, l’apprendimento diventa facile e naturale, e potrai finalmente capire le strutture grammaticali dell’inglese.

Il corso ti guiderà gli elementi base della lingua, dalla fonetica all’alfabeto, fino agli articoli, aggettivi, verbi, pronomi e tanto altro. Saranno disponibili, inoltre, delle schede illustrate con alcuni vocaboli che riguardano le parti del corpo, la casa, le emozioni, la frutta e la verdura: perfette per ampliare il proprio vocabolario. Ogni utente troverà inoltre una scheda in cui è spiegato come scrivere una mail o lettera in un contesto formale, se l’inglese ti serve in ambito lavorativo.

Il corso è rivolto a chiunque vuole imparare l’inglese completamente da zero o chi vuole ripassarlo in modo approfondito. La durata è di circa nove ore e tutte le video-lezioni (49 totali) sono on-demand e ad accesso illimitato. Cosa significa? Che una volta acquistato il corso, avrai accesso per sempre a lezioni, risorse, eventuali futuri aggiornamenti, senza alcun limite. Potrai seguire le lezioni in qualsiasi momento, anche da dispositivi mobili o smart TV, e ovunque tu voglia. In più, al termine del corso otterrai un certificato che attesta il completamento della frequenza. Approfitta subito dell’offerta per risparmiare.

